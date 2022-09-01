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菲律賓外長：願重啟與中國在南海的石油探勘談判

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
菲律賓外長馬納羅。（路透）
菲律賓外長馬納羅。（路透）

菲律賓最大廣播電視公司「ABS-CBN」報導稱，菲律賓外交部長馬納羅8月31日表示，儘管中菲面臨南海領土爭議，但菲律賓仍願意重啟同中國的南海石油和天然氣探勘談判。

菲律賓新總統小馬可仕今年六月底就任後，中菲關係有增溫跡象，除恢復菲律賓三大鐵路建設與中方的貸款協商談判外，最新的一項是南海石油天然氣合作探勘計畫。

觀察者網引述菲媒「ABS-CBN」稱，馬納羅在接受議會質詢時透露，他已經向中方官員表示，菲律賓對能源探勘談判持開放態度。「菲律賓在有關石油和天然氣的談判上持開放態度，我們需要籌畫如何開發資源，尤其是像天然氣和石油這樣需求量大增的資源。可以肯定的是，菲律賓的需求不僅在當下，還將是長期的」。他說，如果中菲重啟談判，雙方也許能夠找到前進的道路。

當被議員問及「中國是否會堅持獨自開發石油和天然氣」時？馬納羅稱，他希望中方不要試圖這樣做，因為這會引發政治和外交政策方面的後果。他還提到，到目前為止，還沒有其他國家表示有興趣開發有關海域。

大陸外交部發言人汪文斌今年6月24日表示，中菲兩國開展海上油氣共同開發是在不影響各自涉海立場主張的前提下，妥處兩國海上分歧、實現互利共贏的正確道路。

7月6日，菲律賓總統小馬可仕在馬尼拉會見應邀訪菲的大陸國務委員兼外長王毅時表示，南海問題不是菲中關係的主流，不應限制和妨礙雙方合作。菲方願同中方坦誠交流，找到友好解決辦法。這才是兩國相處的正確方式，才能使雙方合作取得更多成果，才能為兩國人民帶來更多利好。

小馬可仕 菲律賓

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