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聯合國公布新疆人權報告！控中國大陸「嚴重侵犯人權」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
針對中國被控在新疆地區侵犯人權的爭議，聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）8月31日公布外界期待已久的評估報告，指責中國「嚴重侵犯人權」。路透
針對中國被控在新疆地區侵犯人權的爭議，聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）8月31日公布外界期待已久的評估報告，指責中國「嚴重侵犯人權」。路透

針對中國大陸被控在新疆地區侵犯人權的爭議，聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）8月31日公布外界期待已久的評估報告，指責大陸「嚴重侵犯人權」。

大陸曾敦促聯合國不要發布該報告，稱其為西方安排的「鬧劇」。該份長達48頁的報告指出，有關大陸對新疆進行虐待及強迫勞動的指控是「可信」的，並指新疆存在嚴重違反人權狀況，可能觸犯危害人類罪。

聯合國調查人員在報告中說，大陸利用模糊的國家安全法來壓制少數民族權利，並建立「任意拘留制度」，且囚犯遭受「虐待」，包括「性暴力和基於性別的暴力事件」，有些人甚至面臨強制醫療和被迫計劃生育和節育。

聯合國建議大陸立即採取措施釋放「所有被任意剝奪自由的個人」，並暗示大陸某些行為可能犯下包括危害人類罪在內的國際罪行。

雖然聯合國表示無法確定大陸政府關押多少人，但人權組織估計，新疆再教育營中至少有100萬人被拘留。

聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）於8月31日這天離任。此前，她曾於5月親自造訪新疆，面對來自歐美世界和大陸雙方施壓，新疆人權報告在歷經延遲之後最終仍公諸於世。

人權 新疆 聯合國

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