戈爾巴喬夫葬禮安排未定 西方政要料難赴俄吊唁

（德國之聲中文網）在前蘇聯領導人戈爾巴喬夫逝世之後，哪些國際政要計劃且能夠前往莫斯科參加葬禮成為輿論關注的話題。由於在俄羅斯入侵烏克蘭之後，美歐國家對莫斯科實施了全面的制裁，並且和俄羅斯互下了“禁飛令”。而且在烏克蘭爆發戰爭的這六個月時間裡，很多西方政要也在避免和俄羅斯政治界進行直接聯系。

克裡姆林宮方面尚未決定是否為戈爾巴喬夫舉行國葬。據俄羅斯衛星通訊社報道，8月31日，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫談及“普京是否會出席戈爾巴喬夫葬禮”時表示，暫時不明確葬禮流程，流程取決於其親屬意願。

其實戈爾巴喬夫在生前就已經對自己的身後事有所交待。他要和自己1999年因病去世的妻子賴莎·戈爾巴喬夫合葬在莫斯科新聖女公墓，那裡也是不少俄羅斯名人的長眠之地。

俄羅斯總統普京在一份唁電中對戈爾巴喬夫的逝世表達了“最深切哀悼”，並稱這位前蘇聯領導人“對世界歷史發展帶來了巨大的影響”。唁電中還寫道：“他帶領我們的國家走過了復雜而劇烈的變化，面對了巨大的外交、經濟和社會挑戰。”普京表示，戈爾巴喬夫當時深深體會到了改革的必要性，並且努力尋找解決緊迫問題的途徑。

當地時間周二晚上，蘇聯最後一任領導人、諾貝爾和平獎得主戈爾巴喬夫在莫斯科因病逝世，享年91歲。他在擔任蘇共總書記時，實行了以“開放”（Glasnost）和“改革”（Perestroika）為核心的政策，對於促成東西德的重新統一也發揮了重要作用。

正是由於戈爾巴喬夫在兩德統一中扮演的角色，德國人對於這位諾貝爾和平獎得主有著特殊的感情。德國總理肖爾茨周三在被問到是否會考慮赴俄羅斯參加戈爾巴喬夫贊禮時表示，現在就談論此事“還為時過早”。

“但是我要說，我希望他能夠得到他應有的尊榮”，肖爾茨補充道。

（綜合報道）

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