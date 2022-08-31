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蘇聯解體後戈巴契夫曾試圖東山再起 僅獲0.5%選票

聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導
俄羅斯官方新聞社30日宣布，前蘇聯領導人戈巴契夫(Mikhail S. Gorbachev)在莫斯科醫院去世，享壽91歲。（美聯社）
俄羅斯官方新聞社30日宣布，前蘇聯領導人戈巴契夫(Mikhail S. Gorbachev)在莫斯科醫院去世，享壽91歲。（美聯社）

蘇聯末代總統戈巴契夫過世，外界咸認，蘇聯解體、結束冷戰和兩德統一，必須歸功於他。

蘇聯解體後，葉爾欽（Boris Yeltsin）成為俄羅斯首任總統。他與戈巴契夫的「瑜亮情結」在俄國廣為人知，被國際政壇領袖暱稱為「戈比」（Gorby）的戈巴契夫卸任後仍享有高人氣：葉爾欽充其量只是一國之君，沒多少人把他當成重量級對手看待。

蘇聯解體，受到衝擊最大的就是俄羅斯，整個「被去帝國化」，變成持續衰落的中型甚至區域強權，不少俄國民眾因此視戈巴契夫為「民族罪人」。

對政治仍有使命感的戈巴契夫在1996年參與總統大選，結果只得到0.5%的選票，由此可見俄國民眾對他的看法。

1992年戈巴契夫卸任後不久接受美聯社訪問，表示自認推動的改革對俄國、歐洲乃至於全世界都有其必要性。經常有人問他，假如可以重來，是否會重頭來過？他回答：「會的，而且會更有毅力和決斷」。

蘇聯 俄羅斯 冷戰

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