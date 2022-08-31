尋找「中國的戈巴契夫」 卻演變成坦克鎮壓的天安門事件

紐約時報報導，戈巴契夫1989年5月訪問北京時，集結在天安門廣場的抗議學生視其為英雄，甚至出現「中國的戈爾巴喬夫（大陸譯名）在哪兒」的旗幟標語。抗議學生相信，戈巴契夫的不流血改革可供中國參考。

結果，不到一個月後，就爆發6月4日的天安門鎮壓事件。

戈巴契夫在俄羅斯避免使用暴力，但從未公開譴責或質疑中共動用軍隊鎮壓學運。

隨著中國經濟起飛，俄國跌入谷底，許多中國人和部分俄國人包括總統普亭，從中學到的教訓是：「穩定壓倒一切」。

將在20大尋求三連任的中共總書記習近平曾於2012年12月「南巡」並發表談話，其中最有名的一段話是他談到當年蘇聯崩潰時所說：「最後戈爾巴喬夫輕輕一句話，宣布蘇聯共產黨解散，偌大一個黨就沒了。按照黨員比例，蘇共超過我們，但竟無一人是男兒，沒什麼人出來抗爭。」