威尼斯影展揭幕 金髮夢露、白噪音爭獎

本屆威尼斯影展外媒點名值得期待的獲獎大片，有《金髮夢露》、《鯨魚》與《白噪音》等有望角逐最高榮譽金獅獎的作品。另外，威尼斯影展獲獎的大作，可能成為明年初奧斯卡獎的候選電影，堪稱是北美英語系電影前哨戰；威尼斯影展不同於坎城如此反串流平台製作，《白噪音》是今年的開幕片，是史上首個Netflix出品影片成為三大影展的開幕片。

23部電影爭金獅獎

歐洲三大影展之一、年末大戲威尼斯影展於31日登場，本屆（第七十九屆）揭曉的主競賽單元、角逐最高榮譽金獅獎的大作共計23部，片單中最被期待的就是多米尼克出品的夢露傳記片《金髮夢露》，改編於2010年的同名小說，帶領觀眾一虧50、60年代的性感女神夢露私生活，由曾飾演龐德女郎的安娜德哈瑪斯擔綱大樑出演，《金髮夢露》也是由串流平台Netflix出品的爭獎大作。

而據《歐洲新聞網》報導，充斥著反思與家庭關係的美國劇情片《鯨魚》、伊朗名導賈法潘納希執導的《無熊》也都有問鼎獎項的能力。另外當然就是今年威尼斯開幕片、黑色喜劇《白噪音》，是Netflix推出的首部在歐洲三大影展獲得開幕片殊榮的電影。

根據《德國之聲》報導，威尼斯影展意義也彌足關鍵，從選片標準與最後獲獎，都能看出在威尼斯先打響第一炮的重要性，舉例前年趙婷執導的《游牧人生》，在威尼斯影展就大放異彩，最終一路橫掃獎項、帶走第93屆的最佳影片、最佳導演等大獎。

擁抱串流平台新勢力

其實秋季電影節也就有機會看到，本屆威尼斯影展主競賽單元的好片爭奪獎項，包含9月中旬的多倫多國際電影節、10月上中旬的紐約電影節等，威尼斯堪稱是北美電影獎項的前哨戰。

最後是威尼斯影展不同於坎城影展的特色：擁抱串流平台新勢力，法國電影播放體系中，外國電影的票房有部分會放入藝術電影製作基金，但串流平台製片無法帶來票房的收益，坎城便提過「在法國規劃院線上映的電影才能角逐主競賽單元的金棕櫚獎」，一刀斷送Netflix等串流平台進軍坎城的希望。

而威尼斯不同，早在2015年就接納過串流平台的出品、進到主競賽單元，特別是2018年Netflix投資製作的《羅馬》，一舉在威尼斯拿下金獅獎，替Netflix抱走歷史首座三大影展的最高榮譽，近幾年也有《犬山記》等強片陸續在威尼斯打出名號，今年的《金髮夢露》、《白噪音》也接下了串流平台發光的重任。

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