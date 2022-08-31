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【即時短評】俄國入侵烏克蘭 都怪戈巴契夫？

聯合報／ 編譯張佑生
1991年7月，時任蘇聯總統的戈巴契夫（右）與美國總統老布希（左）在莫斯科峰會。（路透）
1991年7月，時任蘇聯總統的戈巴契夫（右）與美國總統老布希（左）在莫斯科峰會。（路透）

蘇聯（USSR）第一位也是最後一位總統戈巴契夫（Mikhail Gorbachev ）91歲高齡過世，勾起不少回憶。更合適的作法也許是，將戈氏的過世放在現今的國際政治權力架構下來觀察省思。

1990年2月，美國國務卿貝克（James Baker）、西德總理柯爾（Helmut Kohl）與外長根舍（Hans-Dietrich Genscher）接連與戈巴契夫會談。貝克試探性首次對戈巴契夫提及「北約不東擴」的主張，希望交換蘇聯從東德全面撤軍，並且促成東西德的統一，貝克甚至承諾北約「一吋也不東擴」。

結果是北約從1996年起開始東擴，迄今已五度東擴，眼看就要到俄國家門口（烏克蘭）了，俄國總統普亭終於按捺不住，今年2月24日對烏克蘭發起「特別軍事行動」到現在已超過半年。

西方近年來出現許多翻案文章，包括宣稱「北約不東擴」的承諾係建立在兩德統一的前提上，戈巴契夫當時不置可否，也沒有白紙黑字。所以從「不東擴一吋」到東擴到「距離俄國門口僅一吋」，沒有背信的問題，也怨不得人。

其實，根據歷史經驗，就算有白紙黑字，要片面毀約還不是就毀約了？現在追究戈巴契夫當時太天真或者西方太狡詐，意義不大。有需要時，美國可以承諾北約不東擴。沒需要時，就推說加入北約與否是各國的主權決定。那當年承諾北約不東擴，不就是抹煞各國的主權了？

戈巴契夫提議成立Common House of Europe，將俄羅斯放在「歐洲安全與合作組織」（OSCE）的集體安全架構下，也能兼顧波蘭和波羅的海國家的安全，堪稱是兩全其美之計。唯一也是最大的問題是：這犯了華府的大忌，認為戈巴契夫的概念將進一步整合歐俄、離間美歐，所以萬萬不可行。俄國入侵烏克蘭後，供應歐陸的天然氣和石油斷鏈，歐俄的能源一體化也破局，歐俄要整合難上加難。

蘇聯 北約 俄羅斯 烏克蘭 普亭 俄烏戰爭

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