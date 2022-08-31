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胡錫進：戈巴契夫讓西方受益 蘇聯加盟國卻承受惡果

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
前蘇聯總統戈巴契夫（右）於1992年5月赴美在加州聖塔芭芭拉與前美國總統雷根（左）相見歡。（美聯社）
前蘇聯總統戈巴契夫（右）於1992年5月赴美在加州聖塔芭芭拉與前美國總統雷根（左）相見歡。（美聯社）

蘇聯最後一任領導人戈巴契夫過世，大陸官媒僅簡單報導他去世的消息，環球前總編輯胡錫進評論稱，戈巴契夫所做的一切都讓西方受益了，而前蘇聯國家的大部分成員卻承受了漫長的惡果。

胡錫進評論表示，戈巴契夫過世，對他的真正讚揚來自西方，而且是鋪天蓋地的，西方紛紛稱讚這位毀掉了蘇聯的人發動了「勇敢的民主改革」，帶來了自由，並且結束了冷戰，讓世界變得更加和平。戈巴契夫用犧牲自己祖國的利益贏得了西方的廣泛稱頌。因為他，西方的確變得安全了，但是前蘇聯解體帶來的後遺症造成了一系列戰爭，先是車臣戰爭，然後是格魯吉亞戰爭，現在是二戰之後歐洲最殘酷的烏克蘭戰爭。

胡錫進稱，戈巴契夫有某些知識份子常見的政治理想主義和幼稚，嚴重低估了多民族大國改革的複雜性和風險挑戰，而且對改革進程缺乏把控力。在戈的領導下，蘇聯改革一上來就從政治領域開始，把黨的權力不斷向蘇維埃（人民代表大會）轉移。戈上台兩三年後，國家就開始混亂了。

胡錫進認為，由於黨的領導和蘇共中央的權威被削弱，狹隘的民族主義在波羅的海國家和高加索地區迅速蔓延，一些加盟共和國的第一書記與分離主義勢力沆瀣一氣，甚至成為謀求獨立的旗手。或者不聽中央指揮，挑起加盟共和國之間的領土爭端和武裝衝突。那些小加盟共和國的民族主義反過來刺激了俄羅斯民族主義的覺醒，各地的民族主義與民主化結合共振，最終導致俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯三個大加盟共和國宣佈成立「獨立國家聯合體」，蘇聯壽終正寢，戈巴契夫被廢黜。

胡錫進表示，俄羅斯是蘇聯最大的繼承國，它的人口比蘇聯少了將近一半，國力大降。俄羅斯社會比蘇聯社會多了一些「自由」，有了多黨選舉，很想融入西方陣營，也一度成為八國集團成員之一。但因為它仍是核大國，美國不肯放過它，華盛頓的戰略目標是繼續削弱它，北約東擴步步進逼，這一切最終導致了被擠到牆角的俄羅斯的爆發。

回過頭來看，當年的蘇聯十分強大，而且有相當的科技創新能力，第一顆人造衛星、第一座核電站都誕生在蘇聯。蘇聯當時的問題是農業和輕工業薄弱，資源豐富的蘇聯要解決這些問題本應是多麼容易。

戈巴契夫手拿一把好牌，卻打得讓蘇聯和他自己都輸了個精光，讓今天的俄羅斯陷入前所未有的戰略被動和艱難。他作為蘇聯最後一任領導人，所做的一切都讓西方受益了，而前蘇聯國家的大部分成員卻承受了漫長的惡果。

胡錫進表示，從中國角度看，蘇聯解體削弱了北方強鄰，還給中國打了「政治疫苗」。戈巴契夫顯然是一個西方文化的崇拜者，他對西方輿論對他的讚揚非常在意並且享受，但他很大程度上是被西方忽悠了，他的爭議性會延續很久。

蘇聯 胡錫進

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