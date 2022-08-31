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強颱軒嵐諾狂襲沖繩外島 預計最大風速堪比新幹線

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
今年第11號颱風「軒嵐諾」已轉強颱，暴風圈31日上午已籠罩日本沖繩縣外島大東島等地區，為當地帶來強勁風雨，預計最大瞬間風速可飆升到每秒70公尺。圖／截自推特
今年第11號颱風「軒嵐諾」已轉強颱，暴風圈31日上午已籠罩日本沖繩縣外島大東島等地區，為當地帶來強勁風雨，預計最大瞬間風速可飆升到每秒70公尺。圖／截自推特

今年第11號颱風「軒嵐諾」已轉強颱，暴風圈31日上午已籠罩日本沖繩縣外島大東島等地區，為當地帶來強勁風雨，預計最大瞬間風速可飆升到每秒70公尺。

NHK報導，日本氣象廳指出，「軒嵐諾」預計在當地時間下午2時於那霸市東南偏東170公里處海域以每小時25公里速度向西南偏西移動，中心氣壓920百帕，近中心最大風速為每秒55公尺，之後最大瞬間風速，還可能飆升到每秒75公尺，約等同於每小時270公里。

根據由專家組成的日本風力工程學會統計，每小時270公里最大瞬間風速與新幹線速度差不多。警告戶外活動極其危險，房屋、電線桿和鋼架建築等可能有倒塌或變形風險，貨車也可能被吹翻。

31日上午「軒嵐諾」逼近的沖繩縣外島大東島地區刮起大風，凌晨5時在北大東機場觀測到的最大瞬間風速為每秒48.4公尺，創當地8月觀測史上新高。

針對「軒嵐諾」強颱發展快速原因，日本氣象廳說法指，可能原因之一是海面溫度高，颱風行經的日本南部海域某區域的海面溫度高達30度以上，比往年高出1至2度，因此挾帶大量水氣。

日本 軒嵐諾 沖繩

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