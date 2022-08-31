俄北溪一號再暫停供氣 歐洲能源供應又受擾

俄羅斯「北溪一號」天然氣輸氣管31日起暫停供應天然氣給歐洲，展開維修作業，使俄國與歐盟之間的能源與經濟戰加劇，也提高歐盟陷入經濟衰退、以及部分國家實施能源配給的機率。

路透報導，俄羅國家天然氣公司（Gazprom）表示，北溪一號輸氣管從8月31日格林威治標準時間上午1時起、到9月3日上午1時暫停輸氣給德國。數據顯示，北溪一號透過波羅的海通往德國的輸氣量已在31日降至零。

儘管俄國表示，唯一會阻撓恢復北溪一號供氣的因素為技術問題，歐洲政府仍憂心，莫斯科可能延長暫停供氣時間，以報復歐盟對俄國實施的制裁，並已指控俄國總統普亭把能源供應當成「戰爭武器」。Gazprom已在30日減供天然氣給法國公用事業商Engie，理由是出現合約爭議。

相較於上個月的十天維修期，這次北溪一號輸氣管的維修時程只提前不到兩周公布，且是由Gazprom進行，而非北溪公司。莫斯科已以維修問題、以及制裁措施導致無法歸還與安裝設備為由，在6月調降北溪一號的供應能量到40%，7月再降至20%。

不過，俄國也已經完全停止供氣給保加利亞、丹麥、芬蘭、荷蘭及波蘭，並且減少其他輸氣管的供應量。

若歐洲的天然氣供應進一步減少，可能加劇能源短缺困境，導致去年8月來已已飆漲400%的躉售天然氣價格續漲，擴大消費者與企業的生活成本危機痛苦，迫使政府砸數十億美元緩解民眾負擔。

加拿大皇家銀行（RBC）歐洲研究部門副主管波克哈塔利亞認為，從近幾個月的情況來看，市場可能會開始評估北溪一號不會恢復供氣的可能性、或至少會用各種理由延後恢復。

高盛分析師的基本預估是這次維修時間將不會延長，但若延長，也不令人意外，因為北溪一號的輸氣量有時會降至零，從而可能加劇能源市場波洞，也提高歐洲領袖面臨的政治壓力。