西班牙大旱使千年教堂重見天日 遊客還可乘獨木舟划過拱門

西班牙近日面臨嚴重的乾旱導致各處水位暴跌，卻意外讓一座「史前巨石碑群」和一座「11世紀的教堂遺址」重現在人們眼前。

衛報報導，根據當局環境局8月份的數據，西班牙西部埃斯特雷馬杜拉（Extremadura）的巴爾德卡尼亞斯水庫（Valdecañas Reservoir）在長期乾旱之後，其容量僅剩不到36%。

不過這場乾旱卻讓外界有意外的收穫，原先長時間泡在水下、被稱為「西班牙巨石陣」的古老石群睽違多年再度出現在人們眼前，這座石群於1926年被考古學家發現，但在1963年修建水庫時被洪水淹沒，其官方名稱為「瓜達帕拉爾巨石」（Dolmen of Guadalperal），據信可以追溯到公元前5000年。

另一方面在加泰隆尼亞東北部地區，退潮的海水暴露過去也待在水中的一座11世紀教堂廢墟，1960年代在附近修建水壩時該教堂被洪水淹沒。