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日相：入境人數上限提高至5萬 開放無導遊陪同團客入境
日本首相岸田文雄今天召開記者會，針對防疫、疫苗接種及前首相安倍晉三國葬等事宜發表談話，他在記者會上表示，將於9月7日起把每日入境人數上限從2萬提高至5萬人，且允許無導遊陪同的團客入境。
彭博資訊報導，岸田文雄表示，從9月7日起平均每天入境日本的人數上限將由現行的2萬人將放寬為5萬人。此外，將允許沒有導遊陪同的外籍團客入境日本。
另外，日本政府原先要求所有入境者須持搭機前72小時以內的PCR陰性檢測報告，但從9月7日起，只要打過三劑疫苗者，也不須持PCR陰性證明報告。
日本6月起允許有限人數入境，但僅限有導遊陪同的旅行團。日本去年僅有35萬3119名外國旅客入境，與2019年創紀錄的3190萬人相去甚遠。
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