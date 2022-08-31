飯吃一半被擄走！27歲女背包客遊柬埔寨淪「豬仔」 大街呼喊沒人救

近期柬埔寨打工詐騙、人口販賣等案件頻傳，也引發全球高度關注，但現在就背包客也出事？馬來西亞雪蘭莪州一名27歲華裔女子，7月時到柬埔寨自助旅遊，結果竟被中國人販當街擄走，強迫轉賣到詐騙集團工作。

根據馬來西亞媒體「中國報」報導，該名女子於7月23日到柬埔寨旅遊，8月7日晚間外出用餐時，遭中國人販持槍挾持，當下她奮力抵抗、大聲呼救，但完全沒人願意伸出援手。

女子先是被洗劫手機、現金等，之後被當「豬仔」轉買，價碼約在8萬令吉（約新台幣54萬元）至12萬令吉（約新台幣82萬元）。後來女子除了向家人求救外，也透過臉書聯繫上馬華公共服務與投訴局主任李翰霖，經由李翰霖向柬埔寨副總理兼內政部長蘇慶（Sar Kheng）尋求協助，直到8月23日晚間，該名女子才確定獲救，目前仍在當地配合警方調查，並等待安排返回馬來西亞。

據了解，本次救援除了該名女子外，還有另外5名年齡介於20至30歲間的馬來西亞籍男子，而這5名男子原以為是要到賭場工作，卻沒想到下場竟是淪為「豬仔」從事詐騙工作。