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先前取消發射 NASA巨型登月火箭訂美國時間9月3日再嘗試升空
美國國家航空暨太空總署（NASA）今天宣布，他們將於9月3日星期六第二度嘗試發射其巨型次世代火箭。上一次於8月29日的試射行動因技術問題而於最後一刻取消。
路透社報導，如果一切順利，32層樓高的「太空發射系統」（Space Launch System, SLS）火箭將於9月3日下午從佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射升空，送獵戶座太空船（Orion）進行一場無人的6週繞月飛行測試。
法新社報導，NASA在微網誌推特（Twitter）發文說，9月3日當天下午2時17分開始，會有兩小時的試射窗口。
這次的試射將啟動NASA「阿提米絲」（Artemis）計畫，這項傳承1960、1970年代阿波羅（Apollo）月球探測任務的計畫，把重返月球當作第一步，最終目標是前往火星。
希臘神話中，阿提米絲是太陽神阿波羅的孿生姊姊。這次任務名為「阿提米絲1號」（Artemis-1），由太空發射系統首次結合獵戶座，目的是讓這260萬公斤重的飛行器進行嚴格試飛，測試其設計極限，測試成功NASA才會讓太空人再度登上月球。
NASA於8月29日首次嘗試試射火箭，但因火箭主要發動機的冷卻問題，不得不在最後一刻取消並延後試飛。
在今天的記者會中，NASA官員表示，他們希望能及時解決那些問題，並在9月3日再次嘗試發射火箭升空。
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