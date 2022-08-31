圖輯／戈巴契夫28年前訪台展現俄式幽默 強調筆桿比槍桿重要

前蘇聯領導人戈巴契夫辭世，紐時評為「廿世紀少見對時代影響深遠的領袖」，在廿八年前與台灣及聯合報系有段深厚的羈絆。

一九九四年三月十四日聯合報頭版頭獨家報導，前蘇聯領導人戈巴契夫及夫人蕾莎，應聯合報系創辦人王惕吾邀請，將於三月廿日抵台訪問五天。戈巴契夫結束長達四十年東西冷戰、諾貝爾和平獎得主、被選為八0年代的「年代風雲人物」，他要來台灣訪問的新聞是那個年代一等一的頭條的大事。

戈氏夫婦在台期間，除了拜會當時的總統李登輝、行政院長連戰、立法院長劉松藩及外交部長錢復，也發表幾場演講、與學術界和青年學生座談。戈氏夫婦在聯合報員工度假中心「南園」的訪問，讓人見識到這位世界級領袖的風趣、優雅與遠見。

「我應該把很好的天氣帶來，但今天從早工作忙到現在，所以來不及把好的天氣帶來！」戈巴契夫伉儷在細雨紛霏中，來到聯合報系座落於新竹縣新埔鎮的員工休假中心「南園」，與聯合報系創辦人王惕吾及其家人共進家庭晚宴。抵達南園見到王愓吾就說「應該把好天氣帶來」，王愓吾笑著連稱「歡迎、歡迎」。

戈巴契夫伉儷登上南樓的頂樓，腑瞰南園景色，戈巴契夫打趣的說，這裡空氣很清新，也很安靜，但是「靜得有點危險，沒有汽車排氣，覺得不舒服」。

戈巴契夫又說，在俄國有一則笑話，就是有人到郊外遊玩，突然暈倒，旁人就說不要緊張，把他抬到汽車排氣管下就會沒事的。

介紹南樓設備時，聯合報董事長王必成說，雖然這棟建築是中國式，但冷暖氣、電梯、電器等現代化硬體設備都有，只是沒有「伏特加酒」；戈巴契夫笑著說，沒有關係，我們有。

在南園近四個小時，戈巴契夫對於南園典型的蘇州式庭園與閩南式建築留下深刻印象，他與王惕吾、王必成及陪客時任總統府資政郝柏村相談甚歡，郝柏村還帶來「強猛中國伏特加」金門陳高，席間賓主相談甚歡、暢論時局，戈巴契夫說了許多在公開場合未曾吐露的真心話。

戈巴契夫說：「並不是所有的人都希望我來台灣」，但他非常高興來到台灣，並且做了王家的客人。「我終於能體會到最細緻的民族心靈」。

戈巴契夫還說「我是一個自由的人」，他的任務與愛好是使各地的人相互了解，並且彼此溝通，因此他要感謝聯合報系的安排與邀請，使他和台灣的民眾、年輕人與領導者能有機會聯繫。他引古希臘人諺語「水讓它自然地流下去，我們會發現，在不同的地點與時代，歷史的時間流速，會以不同的速度向前流去。」

戈巴契夫特別感謝王惕吾這位長者的好客，與安排親人、好友與其相聚，他致贈了一個鑲金邊的青瓷花大茶壺給王惕吾，象徵全家團圓一起飲茶共享天倫，並與王惕吾擁抱，溫馨的晚宴便於賓主相惜中結束。

前蘇聯總統戈巴契夫及夫人蕾莎應聯合報系創辦人王惕吾之邀到古色古香、庭園幽美的南園做客。圖為郝柏村(左起)、戈巴契夫、王惕吾。圖/聯合報系資料照片(記者吳景騰1994年03月22日拍攝)

除了造訪南園，戈巴契夫訪台期間還參觀聯合報系，系創辦人王惕吾出身黃埔軍校，因為興趣轉往報業發展。他認為，這顯示王惕吾早已瞭解軍事力量的不可靠。他除了強調筆桿比槍桿重要，並開玩笑地說：「我比你晚瞭解這一點。」

王惕吾則贈送中文版「戈巴契夫傳」，戈巴契夫滿意的說：「這是最好的禮物。」

戈巴契夫精彩人生雖然謝幕 ，但他留在南園的故事仍繼續流傳著。

圖/聯合報系資料照片

應聯合報系邀請來華訪問的前蘇聯總統戈巴契夫(圖)，結束六天的訪問行程，於離台前召開記者會情形。圖/聯合報系資料照片(記者林錫銘1994年03月25日拍攝)