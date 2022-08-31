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札波羅熱核電廠瀕核災！ 歐盟向烏克蘭捐贈550萬粒碘片

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯控制的烏克蘭札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia plant）近日頻遭砲擊，民眾擔心有核災風險，對此，歐盟30日表示，將向烏克蘭提供550萬粒碘片。路透
俄羅斯控制的烏克蘭札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia plant）近日頻遭砲擊，民眾擔心有核災風險，對此，歐盟30日表示，將向烏克蘭提供550萬粒碘片。路透

俄羅斯控制的烏克蘭札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia plant）近日頻遭砲擊，民眾擔心有核災風險，對此，歐盟30日表示，將向烏克蘭提供550萬粒碘片（碘化鉀藥片）。

歐盟指出，烏克蘭政府日前要求向該核電廠附近的居民提供碘片，作爲「預防性安全措施」，以加強對核電廠周遭地區的保護。

BBC報導，烏克蘭部分地區已在分發碘片，以防人體吸收放射性碘，居民被告知只有在確認輻射外洩時才能服用。

目前只有居住在核電廠附近50公里範圍內者才能獲得碘片，但歐盟正在向烏克蘭提供超過500萬粒碘片，將能擴大範圍發放。此次捐贈的500粒藥片來自歐盟今年4月設立的一個聯合儲備，另外50萬粒來自奧地利。

烏克蘭 核電 歐盟

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