札波羅熱核電廠瀕核災！ 歐盟向烏克蘭捐贈550萬粒碘片

「所謂經營之道：動機良善，了無私心。」日本知名的企業家——稻盛和夫——在今天證實已於8月24日病逝，享壽90歲。稻盛和夫為京瓷、第二電電的創辦人，也是日本昭和時代與「經營之神」松下幸之助齊名的一代企業家，亦曾臨危受命，出面拯救面臨破產的日本航空。稻盛和夫不僅在日本國內享有盛譽，海外的中國、台灣也有不少崇拜稻盛經營理念的追隨者，並將稻盛與另外三位——SONY創辦人盛田昭夫、松下電器的松下幸之助、HONDA的本田宗一郎——合稱為「經營四聖」，雖然日本並無此稱號，但亦足見稻盛和夫的國際影響力。如今經營四聖都已告別人間，曾經叱吒風雲的日本企業史，又翻過了時代的一頁。

2022-08-31 09:36