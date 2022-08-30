德法奧反對歐盟對俄羅斯人實施簽證禁令

德國和法國在立場文件中寫道，對於俄羅斯公民的簽證申請，歐盟應仔細審查可能的安全風險，但同時不應低估"親身體驗民主制度下的生活帶來的變革力量。這尤其適用於未來的世代"。

該文件還寫道："我們的簽證政策應該反映這一點，並繼續允許在歐盟境內與那些同俄羅斯政府無關的俄羅斯國民進行人員接觸。為此，應維持一個法律框架，特別是允許學生、藝術家、科學家和專業人士進入歐盟--不管他們是否可能面臨政治迫害。"

該文件還指出，禁止俄羅斯人進入歐盟可能導致俄羅斯的民族主義和反歐洲情緒上升。俄羅斯公民在感到自己受到被認為是仇視俄羅斯的外部勢力攻擊或傷害時，往往會支持其政治領導人。

奧地利外長：不能把嬰兒和洗澡水一起潑出去

奧地利也反對歐盟對俄羅斯人實行入境禁令。奧地利外交部長沙倫貝格對《世界報》說："我們決不能把嬰兒和洗澡水一起潑出去。全面禁止向俄羅斯國民頒發簽證將完全切斷與俄羅斯公民社會的最後聯系。"他說，尤其在現在，阻斷俄羅斯異見人士前往西方的道路是非常糟糕的。

在本周二和周三的歐盟外長會議上，目前擔任歐盟輪值主席國的捷克將提議歐盟對俄羅斯游客實施入境禁令。立陶宛外交部長蘭茨貝爾吉斯（Gabrielius Landsbergis）最近表示，如果歐盟不同意在歐盟境內對俄羅斯游客實施禁令，愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭和芬蘭可能會自行采取行動，阻止俄羅斯游客入境。

（德新社）

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