聽新聞
test
0:00 / 0:00

梅根專訪指哈利失去父親 大婚被人比作曼德拉出獄慶祝

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
英國哈利王子與妻子梅根。資料照片。美聯社
英國哈利王子與妻子梅根。資料照片。美聯社

泰晤士報與BBC報導，英國哈利王子的妻子梅根在美國雜誌《The Cut》最新一期的訪談中表示，「我有很多話要說，直到我不說」。

據轉述，梅根在記者戴維斯（Allison P. Davis）超過6400字的長篇文章說了很多，包括英國傳媒、皇室及傳遞鹽跟胡椒的正確方法，主張未具體指明的英媒成員用上「N」字眼提及她的孩子，並稱自己的大婚日如何被比作南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）從監獄獲釋。

報導指出，梅根在訪談回憶起自己在真人版《獅子王》（The Lion King）2019年倫敦首映典禮有過的一次遭遇。她表示，一位來自南非的劇組成員把她拉到一邊，「他看著我，他就像光一樣。他說，『我只需要妳知道，當妳嫁進這個家族，我們在街上歡欣鼓舞，跟我們在曼德拉從監獄獲釋時做的一模一樣」。

戴維斯還問到狀告《星期日郵報》隱私官司的影響時，梅根則藉此討論有毒的小報文化如何撕裂了兩個家庭，「哈利跟我說，『我在這段過程失去了我爸』。他們不必跟我一樣，但這是他的決定」。

每日郵報報導，曾為哈利梅根作傳、據稱跟兩人關係友好的史考比（Omid Scobie）事後表示，「據我所知，哈利王子實際上是提到梅根失去他自己的父親，而梅根是說她不想要哈利失去他的父親」。

梅根 監獄 英國

延伸閱讀

梅根、凱特妯娌永遠別想好？積怨太深 互相不滿

真的討厭梅根？英女王不公開祝她生日快樂 不再忍了

爆料書攻擊 哈利、梅根懶得理 查爾斯擔心當不了英王？

檯面下不和 檯面上留面子 威廉、凱特祝梅根生日快樂

相關新聞

索羅門群島 拒英美海軍入港

索羅門群島政府拒絕一艘美國和一艘英國艦艇進入索國港口後，宣布暫停所有外國艦艇入港，以檢討相關程序。

日本經營之神 稻盛和夫90歲辭世

日本京瓷公司（Kyocera）卅日表示，有日本「經營之神」美譽的京瓷創辦人、名譽會長（董事長）稻盛和夫，廿四日因衰老辭世...

對疫情發表種族歧視言論 世衛組織日籍局長遭停職

世界衛生組織29日宣布，日本籍的西太平洋區域局長葛西健即日起停職，由世衛副秘書長暫代。這是世衛史上首度發生區域局長遭停職...

聯合國人權專員卸任在即 新疆人權報告仍未發布

聯合國人權事務高級專員巴舍萊的4年任期將於明天屆滿，今天各國外交官紛紛向她致意。不過，她卸任前仍未遵守承諾，發布延宕多時...

巴基斯坦洪患影響3300萬人 聯合國籲募集近49億元救災

聯合國今天發出緊急呼籲，希望各界一同募集1.6億美元，幫助巴基斯坦處理災難性洪水，這場洪水已造成逾1100人死亡，摧毀基...

梅根稱婚姻被拿來和曼德拉獲釋相提並論 惹怒曼德拉孫子

英國王子哈利的妻子梅根接受美國雜誌專訪時表示，當年嫁給哈利的新聞報導後，劇組一名南非籍的成員告訴她，南非全國普天同慶，堪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。