北韓官媒首認金正恩曾染疫 連日「大內宣」抗疫事蹟

北韓勞動新聞30日報導，北韓最高領導人金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正10日在全國緊急防疫總結會議上透露，金正恩曾連日高燒不退，但始終將人民利益放在首位，病中一刻也未能休息，引發外界對金正恩曾經染疫的猜測，這也是北韓官媒首次承認這一事實。

勞動新聞在一篇標題為「擁有偉大領袖的國家和人民必勝》的報導中，詳細報導北韓5月對外公開境內出現新冠疫情後，金正恩帶頭抗疫的各種事蹟。報導中說：「總書記同志在啟動緊急防疫體系的第一天晚上親自前往國家緊急防疫指揮部，當時位於抗疫第一線的多名幹部也處在感染病毒的狀態中，總書記冒著被傳染風險勉勵在場工作人員，令大家留下熱淚。」

報導中還提到，北韓民眾得知金正恩確診後被最高領袖的「愛民精神」深深感動。居住於黃海南道康翎郡的一位居民表示：「最高領導人在高燒中仍不分晝夜保護人民，卻將藥讓給了我們，實在令人感動。」