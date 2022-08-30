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日本「經營之聖」稻盛和夫去世 享耆壽90歲

聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導
稻盛和夫。聯合報系資料照片
稻盛和夫。聯合報系資料照片

日本電子大廠京瓷創辦人稻盛和夫8月24日上午8時25分在家中去世，享耆壽90歲，死因是年老。

稻盛和夫1932年1月出生於鹿兒島市，其在1955年鹿兒島大學工學部畢業後，就職於京都的絕緣子製造商Shofu Kogyo。

1959年4月，27歲的稻盛和夫獲得熟人出資，以資本金300萬日元成立京都陶瓷株式會社（現名京瓷Kyocera），而後又在52歲創辦第二電信（原名DDI，在日本為僅次於NTT的第二大通訊公司）。

這兩家公司又都在他的有生之年進入世界500強，讓他在日本贏得「經營之聖」的美名。

2010年2月1日出任破產重建的日航董事長，到2011年3月底共424天。一年創造了日航歷史上空前的1884億日元的利潤，是「全日空」利潤的三倍。

他僅僅用了一年時間，日航做到了三個第一，一個是利潤世界第一，一個是準點率世界第一，一個是服務水準世界第一。

稻盛和夫認為企業最重要的在於三個要素：專業人才、金錢、技術，只要有這三項要素，就有經營。在這三者之中，人才又是最重要的。

2005年從董事會退休後他積極與各國互動，曾任天津市的經濟顧問和巴拉圭的榮譽總領事。

稻盛和夫 日本 京都

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