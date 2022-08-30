俄羅斯石油出口不減 西方制裁效力迄今不彰

現在俄羅斯出口到全球市場的石油，幾乎與入侵烏克蘭之前不多，而且因國際油價居高不下，莫斯科也賺到大筆石油收入，足以彌補減供歐洲天然氣造成的收入缺口，凸顯各國制裁俄羅斯措施的效力迄今不彰。

國際能源總署（IEA）署長畢羅則說，俄國的石油產量超出預期，但隨著西方國家的制裁措施逐漸生效，俄國將愈來愈難維持產量，包括已失去世界各地的能源夥伴、少了這些企業的技術支援，未來將受重創，因此俄國並未贏得這場能源戰。

華爾街日報報導，國際金融協會（IIF）副首席經濟學家瑞伯柯娃（Elina Ribakova）說，俄羅斯現在是「錢淹腳目」，今年1~7月靠銷售石油和天然氣賺進970億美元，其中約740億美元來自石油。IEA數據也顯示，俄羅斯7月每日平均出口740萬桶的原油、及柴油和汽油等油品，只比今年初減少約60萬桶。

即便石油出口下滑，俄國今年來的月均石油出口額仍達200億美元，還高於去年各國重啟經濟時的月均出口額146億美元。船舶追蹤公司Vortexa的數據也顯示，俄國8月出口再度上升。

石油貿易商和航運業主管說，俄國已透過找到新買家和貿易商、採用新的支付與出口融資方式，讓能源出口再度蓬勃發展。曾是俄國能源業者主管的分析師瓦庫倫科（Sergey Vakulenko），大家都意識到世界需要石油，沒人敢禁運每日750萬桶的俄羅斯石油和油品。

在美國、歐盟及太平洋盟友買家減少進口俄國石油後，多數俄國石油都流向不願選邊站的亞洲國家。其中一個令人意外的市場是中東：俄國燃料油被運往沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國，途中常在埃及停留。

這些俄國石油通常供沙國發電廠使用，或從阿聯的富吉拉港（Fujairah）出口；富吉拉是混合俄國和伊朗石油以掩蓋來源的熱點地區。

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）會先以折扣價進口俄國石油，再以市價出口。顧問業者Crystol 能源公司執行長納柯（Carole Nakhle）說，相較於自己使用，沙國更樂於採購再轉賣俄國石油，這種安排增加了全球油市的供應，有助抑制油價。但這也強化了俄國與中東的連結，讓俄國總統普亭得以利用沙國和美國之間的摩擦得利。

印度現在也是俄國的最佳顧客。在政府命令下，印度企業進口的俄羅斯石油，在俄烏戰爭開打的幾周內，從接近零暴增到每日接近100萬桶。印度石油公司主管說，最近煉油廠歲修導致進口量下降，但已與俄羅斯天然氣公司（Rosneft）簽署合約，鎖住2028年之前的供應。

在多數情況下，買賣俄羅斯石油是合法的。美國和歐盟所設計的金融體系制裁，允許石油支付款項流向不受制裁的國家，也避免能源價格進一步上漲。貿易商和業界主管說，小型貿易商把人員轉移至杜拜和新加坡，以規避歐盟的短期制裁。俄國也已停止每月更新石油產量等數據，以幫助掩飾石油貿易的變通方法，使外界更難評估其產油與貿易活動的難度。貿易商說，俄國港口文件不再詳細說明石油去向及負責的運輸業者。

此外，中間人在海上把俄國石油從一艘船轉移到另一艘船，此舉雖然昂貴，卻能一舉三得：掩蓋石油來源，又能裝滿因大到無法停泊在俄國波羅的海港口的船舶，還能讓未撤回資金或油運保險服務的機構，不會因此遭受制裁或傷害聲譽。

分析師認為，長期而言，俄國將很難保持頂尖石油供應國的地位，因為印度和中國大陸煉油廠能加工的俄國原油，有其物理極限，且隨著俄國機械設備老化，又無法獲得西方軟體，能源前景也蒙上陰影。