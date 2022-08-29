中國反日情緒升高 專家：鼓吹民族主義轉移政治矛盾

北京近期的侵略性軍事行動，令周邊印太地區的部分國家深感擔憂。與此同時，中國內部的民族主義情緒也正在上升。過去一週，一連兩起與反日情緒有關的事件在中國社群網路引發了廣泛討論。

8月15日，一段在微博廣為流傳的影片顯示，一名蘇州女子因身穿和服被警方帶走。據報導，她當時是在扮演一個日本動漫系列的角色。影片中，警察對她喊道，如果她穿的是漢服，就不會阻止這名女子拍照，並持續向這名女子吼道：「妳是中國人嗎？」最後，該名女子被警察以「尋釁滋事」的罪名逮捕。

這名女子後來在微博上寫道：「（公安）拍了我的照片，沒收我的角色扮演和服，刪掉我拍攝的照片，甚至要求我寫500字的反省文，我覺得我現在沒有尊嚴。」

相關內容在中國社交媒體上瀏覽次數超過2億，部分中國網民質疑警方反應過度。一位網民寫道：「『穿和服被抓』竟然發生在蘇州，這是萬萬沒想到的。這件事讓整個蘇州蒙羞。偌大的國家，容不下一套和服; 自稱勤勞智慧的民族，竟容不下一個穿和服的弱女子。」

另一位網民則寫道：「到底是誰尋釁滋事？如果要這樣的話，能不能先把街上所有的日料店關閉？」

中國《環球時報》前總編輯胡錫進也在微博對此事提出質疑。他寫道：「蘇州是中國最開放的城市之一，我不希望那座城市的日式風情街上容不下一個穿和服女孩的身影。和服不是日本軍服，它在法律層面沒有被禁止穿著的理由。」

不過他也指，中日關係持續緊張，日本配合美國遏制中國，「和服成了很多中國人眼中有點刺眼的符號」，「有人要穿和服時，我勸他們一定要注意周圍環境，防止引起周圍人不悅，更要盡量避免自己成為不必要的爭議中心。尊重多數人的感受，這總不是錯的。」

部分觀察人士認為，雖然不清楚該名警察的論調是否反映了中國的官方立場，但他沒有因為過度行使權力而受到處分，表明北京不想懲罰自己體制內的人。人權觀察的資深中國研究員王亞秋告訴德國之聲：「為了確保體制內人員的忠誠度，中國當局願意保護那些違反規定的人。這是中國政府保護體制的一種方式。」

中國品牌為疑似企圖「日本化」而道歉

蘇州和服事件發生幾天後，中國知名連鎖零售品牌「名創優品」8月18日在其官方微博發布致歉聲明，承諾會在明年3月31日前完成國內外分店「去日化」工作，強調「要做堂堂正正的中國品牌」。

中國財經雜誌《財經天下》整理此次名創優品面臨的立場風波，主要是源自該品牌在西班牙分公司的Instagram上發表的貼文，誤將身著中國旗袍的公仔稱作「藝妓」。當時經網友提醒，但名創優品絲毫不在意，只是以微笑表情回應。

有專家認為，近期這兩起事件反映了中國幾十年來存在的反日情緒。加拿大多倫多大學語言研究學系助理教授郭婷告訴德國之聲：「這兩起事件並非新的趨勢，我們過去已經看到一波又一波的反日情緒在中國上演。」

其他分析人士則指出，中國仇外情緒上升的時機點，可能反映了北京的某些政治需要。旅美中國人權律師滕彪告訴德國之聲：「當中國政府需要仇日的情緒來作為它向外界宣示的一個象徵時，它會挑動這種情緒。這都是精心挑選的時機。有時也沒有一個特定事件，而是中共需要反日的情緒來轉移國內的政治矛盾或民眾的注意力，這也是專制體制經常用的作法。」

自「名創優品」發表致歉聲明以來，中國網民仍質疑該品牌道歉的誠意。一名網民在微博上寫道：「不如也澄清一下自己是哪個國家的品牌吧。一個中國品牌天天from Japan幾個意思？」

另一名網民在「名創優品」的聲明下留言表示：「名創是本土品牌吧。不管企業是覺得給自己包裝上一個日式理念能更好賣，還是銷路能更廣，理念歸理念，別針把自己當日企了。日式不是鍍金，我們自己的文化更美麗。」

專家：民族主義引發寒蟬效應

除了利用民族主義來實現某些政治目標外，滕彪認為，中國當局試圖藉此干預公民的個人選擇，這也是一個極權主義國家很常出現的現象。他告訴德國之聲：「民眾上街穿什麼衣服跟政府完全沒有關係，連這個都要干涉的話，這是一個典型的極權體制。這的確會引起很多人的反思與反感，但從整個中國人口的角度來看，絕大多數人無法進行這樣的反思，或是批評中國政府不正當的作法。」

滕彪補充道：「雖然蘇州女子和服的事件讓很多人覺得非常擔憂，它背後是非常恐怖的邏輯，但恐怕這種反思與擔憂無法成為主流。狂熱的愛國主義與反日情緒是更強大的。」

人權觀察的王亞秋與多倫多大學的郭婷都認為，中國政府試圖透過鼓吹民族主義在中國公民社會中製造一個同溫層，並藉此排除其他與政府理念不同的意見。王亞秋向德國之聲表示：「很多人應該是怕被網上的小粉紅或愛國人士攻擊，他們選擇噤聲。因為若他們說了一些不愛國的話，他們可能被一群人跑過來攻擊，所以民族主義的其中一個效應是寒蟬效應。」

郭婷則認為，雖然中國內部對MeToo運動和其他女權議題的支持仍相對活躍，但在中國政府持續對公民社會施壓的情況下，相關的審查制度與政府對公共領域的控制，仍會使中國公民社會變得更單調。她告訴德國之聲：「這樣的氛圍讓中國人民認知到，什麼事能做，什麼事不能做。這是中國從上而下貫徹民族主義所產生的附加結果。」

滕彪認為，未來中國共產黨會強化民族主義，強化對西方的不滿與仇恨。他說：「今後這樣的事情會越來越多。和服事件表明的是中國政府對民眾的日常行為與選擇也更多干涉，越來越有文革時期的色彩，對人們思想觀念的限制跟干涉，這樣的色彩越來越濃厚。」

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