疏散數千居民！ 印度103公尺高違建大樓「炸成平地」

印度新德里（New Delhi）郊區的2棟40層摩天大樓因為違建近日遭到拆除，當局未顧及周遭安全，從27日開始疏散數千人。

CNN報導，地方當局表示這2棟103公尺高、分別名為名為阿佩克斯（Apex）和凱宴（Ceyane）的摩天大樓去年因違反一系列建築條例而被印度最高法院裁定違建，並下令將其拆除。

這2座摩天大樓位在連接印度人口最多的北方省（Uttar Pradesh）和首都新德里之間的高速公路一側，當局除了安排28日封路改道外，還下令大樓四周高達數千居民撤離約10小時，最終藉超過3700公斤的炸藥將其夷為平地，過程耗時約12至15秒，成為印度有史以來被拆除的最高建築。

儘管印度的非法建築猖獗，但拆除大型建築物的情況仍很少見，居住在該地附近的當地人表示「他們很擔心爆炸的力量或灰塵造成的空氣污染會損壞他們的財產」。