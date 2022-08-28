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抗衡中國一帶一路 日投資突尼西亞300億

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
日本外交大臣林芳正（左二）27日宣布對突尼西亞援助300億美金，企圖強化日本在非洲與中國「一帶一路」抗衡的能力。（Photo on @MofaJapan_jp）
日本外交大臣林芳正（左二）27日宣布對突尼西亞援助300億美金，企圖強化日本在非洲與中國「一帶一路」抗衡的能力。（Photo on @MofaJapan_jp）

日本將重返非洲與中國競爭基礎建設的戰場！日本外交大臣林芳正27日在突尼西亞舉辦的「非洲發展東京國際研討會」上宣布，將在3年內援助突尼西亞300億美元，用來加強突尼西亞的基礎建設與緩解糧食危機。在西方與中國競爭日益激烈下，日本也增強對非洲的援助力道，用以對抗在非洲插旗已久的中國。

日本大手筆援助

根據《半島電視台》報導，在突尼西亞舉辦的第8屆「非洲發展東京國際研討會（TICAD8）」上，日本外交大臣林芳正27日宣布，將在3年內援助突尼西亞300億美元，並與非洲發展銀行合作，緩解突尼西亞因俄烏戰爭導致糧食短缺的危機。

確診新冠的日本首相岸田文雄在研討會上以預錄影片指出，如果放棄以秩序為基礎的國際社會，並允許單方片面破壞現狀，將不只對非洲造成嚴重影響，混亂會延燒到全世界，岸田的說法就是意指中國與俄羅斯。對於日本的援助，突尼西亞總統賽義德表示感謝，並強調日本的援助可讓突尼西亞兼顧發展與社會傳統保存。

這也是賽義德在2019年當選總統後，獲得最多的國際援助。在2019年（中間因疫情停辦）的TICAD上，時任日本首相安倍晉三就曾呼籲投資非洲的金主，一定要避免非洲國家掉進債務陷阱，意即與資方大量貸款進行建設，到後來卻還不出錢，落得關鍵基礎設施遭租用抵債的困境。

非洲內部紛爭仍多

不過非洲國家也有自己的問題要解決，賽義德上任以來任意解散內閣，還將國會的總理罷免，形同變相政變的民主倒退也讓國際反感；另外，突尼西亞鄰國摩洛哥也質疑，突尼西亞恐會將援助的錢資助想要西撒哈拉獨立的西撒人陣（摩洛哥目前佔領西撒哈拉多數領土），雙方已互相召回大使，關係急速惡化。

根據《經貿研究》報導，中國的「一帶一路」戰略過去在非洲布局已久，如南非、埃及、肯亞、坦尚尼亞、莫三比克等國家都已加入「一帶一路」，中國在肯亞的鐵道工程更是協助肯亞GDP增長1.5%，降低了40%物流成本，為當地帶來超過4.6萬人就業機會。

隨著中國與西方的對抗增加，西方也開始增加對非洲的援助幅度。

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突尼西亞 非洲 日本

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