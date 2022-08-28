遏制中、俄軍事擴張 美在北極首設大使

不屬於任何人的北極區居然要任命大使派駐？美國國務院27日宣布，將針對北極派任大使，此大使並不會前往北極，但未來將負責與北極圈7國：加拿大、丹麥、芬蘭、冰島、挪威、瑞典與俄羅斯互動。近日北約與美國愈來愈擔心中國與俄羅斯在北極的活動，北極海下的戰略資源也讓各國蠢蠢欲動。

美首任北極大使

根據《英國廣播公司》報導，美國國務院27日宣布將針對北極派遣首任無任所大使。國務院表示，北極大使可望讓美國更加涉入北極事務，並加強與加拿大、丹麥、芬蘭、冰島、挪威、瑞典與俄羅斯等極區7國的互動。國務卿布林肯特別強調，北極地區的和平穩定是美國至關重要的戰略目標。

未來布林肯將提名大使人選，經由參議院通過後就會正式任命，並取代原本設置的北極協調官職位。美國開始布局北極的原因，是中國與俄羅斯在北極的軍事行動近年來更加頻繁，連北約秘書長史托騰伯格都提醒，北極區的穩定恐遭俄羅斯的軍事行動，還有中國探勘資源的行動威脅。

融冰增加北極關注

《衛報》提到，史托騰伯格說，俄羅斯近來除了對烏克蘭發動戰爭外，也將許多過去蘇聯時期探勘北極的據點重新啟動，且因氣候變遷讓北極的融冰減少，使得想要開發北極的聲浪比過去更加強烈；另外，不同種類的船艦（民、軍用）通過北極海域的法律效力也引發許多討論。

《鉅亨網》報導提到，北極豐富的自然資源讓各國競相爭取開發權，尤其是領土有在北極圈範圍的國家，不過目前尚未有針對北極爭議進行處理的國際法，北極區國家主張「扇形原則」，即環北極國家對北極區享有主權，但遭到非北極國家反對，進而提出「國際公域論」主張，但兩者至今仍未有共識，也讓外界更關注國際強權在北極的競逐。

據《維基百科》指出，北極地區擁有可觀的自然資源，比如石油、天然氣、礦產資源、森林資源，以及豐富的漁業資源，光是阿拉斯加已知的石油儲量就達70億桶，天然氣達8000億立方公尺，據估計北極石油和天然氣的總儲量可達380億桶和40兆立方公尺。

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