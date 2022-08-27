聯合國人權專員：詐騙受害者在柬埔寨經歷「人間地獄」

柬埔寨中文媒體《柬中時報》27日報導，在結束對柬埔寨的首次正式訪問後，聯合國柬埔寨人權狀況特別報告員威迪．蒙丹蓬（Vitit Muntarbhorn）就改善該國的人權狀況提出十點建議，並敦促柬埔寨政府予以採納。

蒙丹蓬敦促柬埔寨政府迅速並有效採納的《柬埔寨人權行動議程》共包含十點建議，其中他特別指出，在柬埔寨，那些被騙到網絡詐騙公司工作的人都是人口販運的受害者，他們正在經歷一個「人間地獄」，經常受到酷刑，甚至因此死亡。所以，在蒙丹蓬提出的建議中，也包含了應對這一情況的幾項措施。

他提出，隨著柬埔寨近期從人口販運的來源國轉變為目的地國，該國應當利用現行的電信法和一項擬議的政府計畫，以有利於受害者的方式查明詐騙案件和販運受害者的身分，並且可以為此舉行具有參與性的公開調查。