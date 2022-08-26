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【即時短評】從越南到烏克蘭都誤判 美軍在台海能正解？

聯合報／ 編譯張佑生
總統蔡英文（右）在總統府接見美國共和黨籍聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn）（左）訪問團，歡迎他們來訪台灣。圖／總統府提供
總統蔡英文（右）在總統府接見美國共和黨籍聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn）（左）訪問團，歡迎他們來訪台灣。圖／總統府提供

美國共和黨籍參議員布萊克本（Marsha Blackburn, R-TN）率訪問團抵達台灣，也是美國國會8月的第三團訪台，加上印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb），整個8月共計有四個美國團訪台，而8月還沒結束。

總統府發言人張惇涵表示，總統府誠摯歡迎，也強調訪團以實際行動，展現美國國會對民主台灣的強勁支持；蔡英文總統也於總統府接見訪問團。

如果前車之鑑真的存在，不排除解放軍再度借題發揮，在台海周邊大肆軍演。《外交政策》期刊指出，台海兩岸軍力投資過去20年來嚴重失衡，但華府決策者更想了解的是台灣的「X因子」，從越南到伊拉克再到俄國入侵烏克蘭，華府屢屢誤判。所謂的「X因子」，就是「作戰意志」（will to fight）。

《外交政策》呼應華府要台灣打造「不對稱戰力」的構想：少買容易成為敵方攻擊目標的戰車和需要跑道的戰機，多買一些反艦水雷和攻擊直升機，提升武器的靈活性，價格也沒那麼昂貴，卻可以讓中南海的決策者動手前三思，延後攤牌的時機。

美國 華府 張惇涵 蔡英文

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