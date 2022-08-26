五角大廈：提防中國大陸「太空霸主」野心

這份以「為了可持續發展、繁榮和地球贏得這場新的太空競賽」為副標題的2022年度《太空工業基礎現狀》報告文件由美國太空部隊、國防創新小組、空軍部隊和空軍研究實驗室的軍職和文職官員共同撰寫。

美國「太空新聞」（SpaceNews）報導稱，連續四年的《太空工業基礎現狀》報告都在指出美國政府關於在太空計劃中應用商業技術的想法「過時」。而本周發布的最新一份長達110頁的報告則發出呼籲，華盛頓應該制定一項戰略，以保持美國作為太空超級大國的地位，並且將私營領域作為政府的關鍵合作伙伴。

這份報告開篇的摘要使用的插圖就是習近平與普亭握手的畫面，配文寫道「全球太空大國的雄心對自由與繁榮構成挑戰，而這些國家已經準備好採取果斷行動來實現其目標」。

摘要中總結了六個研究結論，其中三條都提到了中國，並且在「中心訊息」一段中指出：「中國制定了在太空領域佔據經濟和軍事上主導地位的宏偉戰略，並且將其作為國家優先事業持續執行了數十年，並輔之以激發國內公共利益和對外合作關係的信息宣傳攻勢。中國不僅希望通過這一成功來塑造人類在太空的未來，而且還尋求在21世紀之內在地球上構建一個擁抱共產主義和威權主義的新國際秩序。」

在華盛頓智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）24日舉行的有關這份報告的討論活動上，五角大廈官員、國防創新小組主任布朗（Michael Brown）警告道：「如果我們不加大投資，中國可能會在太空領域超越美國的優勢地位。」

上述報告指出，中國正在致力於到2045年取代美國成為在太空佔據主導地位的大國，而且正在「朝著這一目標穩步前進」。雖然美國的太空工業基礎仍處於上升軌道，但是「中國的上升曲線更加『陡峭』」，這要求美國採取緊急行動。報告研究的參與者呼籲美國政府以更寬廣的視野和更廣泛的政策來動員更多的力量。

布朗表示，美國需要以「國家遠景」著眼太空領域的投資和創新，才能保持自己對中國的領先地位。華盛頓必須要增加在太空基礎設施建設上的投資，比如太空採礦、太空製造和太空太陽能等領域，這些舉措將會刺激私營經濟的投資。

布朗還指出，太空經濟目前正受到私人投資的「深刻影響」，而這就意味著政府無需承擔所有的成本。因此要想贏得這場太空競賽，美國應該加強公共領域和私人領域的合作關係，更加注重商業技術，而非定制系統。「我們需要為這些參與構建太空未來的企業提供政府合同收入」，他補充道。

（綜合報導）

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