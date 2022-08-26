進一步靠攏中國大陸？索羅門群島拒英美巡邏艦入港靠泊
CNN與美國軍報《星條旗報》26日報導，太平洋島國索羅門群島（Solomon Islands）最近拒絕美國海岸防衛隊一艘巡邏艦（Cutter）入港進行預定靠泊，進一步引發外界關注索羅門群島正切斷對美關係、支持中國大陸。
根據報導，以關島為母港的海岸防衛隊巡邏艦「奧利佛．亨利號」（USCGC Oliver Henry）原定赴瓜達坎納爾島（Guadalcanal）進行常規後勤靠泊。但海岸防衛隊第14管區發言人克莉絲汀．甘上尉（Lt. Kristin Kam）25日透過電郵表示，「索羅門群島政府沒有回應美國政府申請該艦在霍尼亞拉（Honiara）加油與補給的外交許可」。
基於行動安全考量，海岸防衛隊婉拒透露「奧利佛．亨利號」原本打算進行瓜島靠泊的日期，但甘上尉表示，「奧利佛．亨利號」因此轉到巴布亞紐幾內亞加油與補給，「美國國務院正跟索羅門群島政府保持聯繫，預期所有未來許可都將提供給美國艦艇」。
根據美國海岸防衛隊的官方新聞稿，「奧利佛．亨利號」23日抵達巴布亞紐幾內亞的摩斯比港（Port Moresby）進行港口訪問。
《SeaWaves》雜誌24日則推文表示，「奧利佛．亨利號」與英國皇家海軍巡邏艦「史佩號」（HMS Spey）均被索羅門群島拒絕入港。英國皇家海軍婉拒評論此事，僅在聲明指船艦計畫不斷受到審查，修改計畫是常見做法。出於行動安全的理由，他們不會討論細節。
The Solomon Islands, now under the thumb of China, have denied entry to HMS Spey and USCGC Oliver Henry. US Coast Guard photos. pic.twitter.com/TG9lKnv6eX— SeaWaves Magazine (@seawaves_mag) 2022年8月24日
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