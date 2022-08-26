快訊

水情告急！ 基隆、新北汐止區 9月3日起夜間減壓供水

兩局拉鋸輸天敵安賽龍 周天成世錦賽銅牌作收仍寫個人最佳

殉職警家屬怒吼廢死團體下地獄 呂捷：路人沒有權力談原諒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

進一步靠攏中國大陸？索羅門群島拒英美巡邏艦入港靠泊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
索羅門群島據報最近拒絕了美國海岸防衛隊巡邏艦「奧利佛．亨利號」（圖）與英國皇家海軍巡邏艦「史佩號」入港進行預定的靠泊，進一步引發外界關注索羅門群島正切斷對美關係、支持中國大陸。照片翻攝：Twitter / USCG
索羅門群島據報最近拒絕了美國海岸防衛隊巡邏艦「奧利佛．亨利號」（圖）與英國皇家海軍巡邏艦「史佩號」入港進行預定的靠泊，進一步引發外界關注索羅門群島正切斷對美關係、支持中國大陸。照片翻攝：Twitter / USCG

CNN與美國軍報《星條旗報》26日報導，太平洋島國索羅門群島（Solomon Islands）最近拒絕美國海岸防衛隊一艘巡邏艦（Cutter）入港進行預定靠泊，進一步引發外界關注索羅門群島正切斷對美關係、支持中國大陸。

根據報導，以關島為母港的海岸防衛隊巡邏艦「奧利佛．亨利號」（USCGC Oliver Henry）原定赴瓜達坎納爾島（Guadalcanal）進行常規後勤靠泊。但海岸防衛隊第14管區發言人克莉絲汀．甘上尉（Lt. Kristin Kam）25日透過電郵表示，「索羅門群島政府沒有回應美國政府申請該艦在霍尼亞拉（Honiara）加油與補給的外交許可」。

基於行動安全考量，海岸防衛隊婉拒透露「奧利佛．亨利號」原本打算進行瓜島靠泊的日期，但甘上尉表示，「奧利佛．亨利號」因此轉到巴布亞紐幾內亞加油與補給，「美國國務院正跟索羅門群島政府保持聯繫，預期所有未來許可都將提供給美國艦艇」。

根據美國海岸防衛隊的官方新聞稿，「奧利佛．亨利號」23日抵達巴布亞紐幾內亞的摩斯比港（Port Moresby）進行港口訪問。

《SeaWaves》雜誌24日則推文表示，「奧利佛．亨利號」與英國皇家海軍巡邏艦「史佩號」（HMS Spey）均被索羅門群島拒絕入港。英國皇家海軍婉拒評論此事，僅在聲明指船艦計畫不斷受到審查，修改計畫是常見做法。出於行動安全的理由，他們不會討論細節。

索羅門

延伸閱讀

不滿澳媒貶中 索羅門揚言驅逐記者 外界憂民主倒退

大陸資金變議員的「個人小金庫」？索羅門總理被控撒錢保職位

大陸資金變議員的「個人小金庫」？索羅門總理被控撒錢保職位

索羅門推動爭議計畫…向大陸借貸20億 助華為廣建基地台

相關新聞

金融時報：北京片面改變現狀 美國對台沒有好選項

8月到26日為止，美國國會議員和州長總共有4個團訪問台灣，人民解放軍也舉行了7天史無前例的軍演作為回應。

聯合國人權專員：詐騙受害者在柬埔寨經歷「人間地獄」

柬埔寨中文媒體《柬中時報》27日報導，在結束對柬埔寨的首次正式訪問後，聯合國柬埔寨人權狀況特別報告員威迪．蒙丹蓬（Vit...

美中緊張關係加劇 美媒：預計11月舉行的拜習會恐受影響

傳拜習會可望於今年11月舉行。不過，美媒報導指出，在美中對抗越來越強之際，雙方的首次會晤可能會遭致取消

展現抗中意圖？日本擬以300億美元援助非洲 預料今晚宣布

東京非洲發展國際會議（TICAD）今天將開幕，預料日本首相岸田文雄將在開幕視訊演說宣布總額達300億美元規模的經濟援助，...

波蘭與南韓簽1740億元軍購合約 買K2黑豹戰車和自走砲

在與俄羅斯關係日益緊張之際，波蘭與南韓簽署一份價值近58億（約新台幣1740億元）的軍購合約，包括180輛K2黑豹戰車、...

確診數狂飆 巴西批准進口猴痘疫苗和藥物

巴西國家衛生監督局（Anvisa）昨天批准進口用於預防猴痘的天花疫苗Jynneos/Imvanex和緊急使用口服抗病毒藥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。