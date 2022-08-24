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好衰！義大利男同時感染「新冠、猴痘和愛滋病」
義大利研究人員日前通報該國一名男子同時檢驗出猴痘、新冠病毒和愛滋病毒陽性反應，成為目前已知首例。
荷蘭BNO新聞報導，該名36歲的義大利男子曾前往西班牙旅行5天，他在回國約9天後出現發燒、喉嚨痛、疲勞、頭痛和腹股溝發炎等症狀，期間曾與其他男子發生無套性行為。
根據發表在感染雜誌《醫學期刊》上的一份病例報告，該名男子在出現症狀3天後，新冠病毒檢測結果呈陽性。他今年1月也曾感染過新冠肺炎，2021年底才剛打完第二劑輝瑞疫苗。
新冠病毒檢測呈陽性後幾個小時，他的左臂等身體部分出現皮疹，之後幾天水泡長滿全身，到醫院掛急診並接受進一步檢查後發現，他還確診猴痘和愛滋病毒，且愛滋病毒含量很高。2021年他進行過愛滋病病毒檢測，報告為陰性。
患者在住院近一周後已經出院，身上留下一些小疤痕。研究人員表示，由於這是目前已知全球首例同時感染猴痘病毒、新冠病毒和愛滋病毒的病例，因此目前沒有足夠證據支持這種病毒組合可能會加重患者病情。
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