憂核戰危機升溫 災後恐引發大饑荒

俄烏戰爭延燒，核電廠就在戰場中間！面對核戰爭威脅，除了大規模死傷外，專家直言，大規模的飢荒才是問題。專家分析6種狀況，發現核戰揚塵恐導致全球溫度下降1至16度、糧食產量下降7%到90%不等。為免人類浩劫，禁止核武器是唯一方法，但仍有9個擁核武國尚未簽署禁止核武器條約。

煙塵擾亂糧食系統

核衝突往往是大範圍的直接死傷，但更不用說災後揮之不去的後遺症。Nature Food雜誌研究指出，相較於核戰造成的可能傷亡，核爆激起的揚塵才是問題，由於大量的煙霧、砂塵阻擋太陽，將導致氣候系統失調，進而影響糧食的成長與供應穩定，易形成全球性的大饑荒。

若歌大學的氣象學者提供了6種核戰後可能的後果，每一種情況都會導致大氣中漫布揚塵，全球溫度下降1到16度不等。研究人員說，核戰爭中攻擊城市和工業區的炸彈會引發風暴，將大量揚塵注入高空大氣，並在全球蔓延，迅速冷卻地球，導致氣候變遷，擾亂海陸糧食系統。且臭氧層會因核彈瞬間產生的熱風暴高溫而破壞，造成更多紫外線照射作物。

糧食產量恐只剩1成

《Euronews》報導，按照核戰後的環境模擬結果，美國與俄羅斯兩方的全面核戰是最壞的情況，戰後3到4年內可能會導致糧食產量下降90%，造成超過50億人死於飢餓。專家亦警告，即使是印度和巴基斯坦之間較小規模的核戰，也可能導致五年內農作物產量下降7%，造成全球性的飢荒。

儘管研究人員設想緩解核戰後的饑荒，不論是飼養牲畜的農作物轉作人類糧食、減少家庭浪費等，但這些措施並不會阻止世界大部分地區在大規模核衝突後面臨饑荒。專家坦言，禁止核武器是唯一方法，但仍有9個擁核武國尚未簽署聯合國禁止核武器條約。

《Daily Express》報導，在美伊核談判中，一位主要核專家聲稱俄羅斯鼓勵伊朗製造核武器，而普丁上個月才罕見訪問伊朗，對該國行動表達支持。國際情勢專家Andrea指出，在俄烏戰爭中，擁有核武的俄羅斯對北約介入戰爭更有威攝力，「核武只會使各國更加大膽妄為。」

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