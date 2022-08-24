日本能源政策髮夾彎重返核能 東京電力股價躍漲

在福島核災發生十多年後，日本計劃政策大轉彎，重返核能發電，主要是重啟閒置的核子反應爐，並利用新一代技術開發新核電廠。

日本首相岸田文雄支持開發和新建核反應爐，因日本想避免用電量大增造成電網崩潰的風險，同時降低對進口能源的依賴。 根據日經新聞未引述消息來源的報導，岸田文雄將在今日（周三）稍晚與綠色轉型實施委員會開會時，做出正式宣布。

與此同時，讀賣新聞報導日本經濟產業省希望最快明年夏天能多重啟七座核反應爐，但未說明出處。這將使2011年福島核災後重新投入使用的核反應爐數量，在總數33座裡達到17座。

消息傳出後，日本最大公用事業公司和在新潟縣有閒置核電廠的東京電力公司，股價勁揚9.4%；核反應爐製造商三菱重工和日本製鋼的股價也分別躍漲5.5%和10%。

日本政府努力因應極端氣候和全球燃料短缺對電力供應的影響，一直在考慮擴大核能發電。東京今年出現兩次停電危機，其中一次是6月底遭遇一百多年來最嚴重的熱浪。

在俄烏戰爭顛覆化石燃料市場、導致電費飆升之後，全球各國都重新審視核能政策，日本民眾已轉向支持讓閒置的核能廠重新上線。但其中許多核反應爐的重啟，遭遇中央政府無法控制的巨大障礙，因公用事業公司必須先取得地方政府的批准，而面臨福島核災引發的反對聲浪，此事可能需要數年之久。

另外，日經報導，岸田文雄將指示官員，考慮讓現有核反應爐延役到目前最長服役年限60年以上。