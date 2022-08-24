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再惹議！兩女官邸半裸上身接吻照流出 芬蘭總理回應了
36歲的芬蘭總理馬林（Sanna Marin）跑趴狂舞的影片日前遭外流，引發軒然大波，近日又有一張照片在網路上流傳，兩名女性在總理官邸裸露上身並接吻，馬林證實有此事並為此道歉。
衛報報導，芬蘭媒體流傳的這張照片顯示，兩名女性裸露上身並接吻，用寫著「芬蘭」的標誌遮住乳房。馬林23日證實，這張照片是7月8日至10日舉行的音樂節後於官邸拍的，「我為此道歉，不應該拍這樣的照片」。
馬林說，當時與朋友聚會，一起蒸桑拿、游泳，並在其官邸過夜，但強調聚會時「並沒有發生什麼特別的事情」。
芬蘭最大報赫爾辛基日報23日刊登一篇社論指，馬林似乎不受控制，更多來自她私生活的照片和影片最終可能會流入公眾領域。
馬林日前和國內知名人士與藝術家開趴狂歡的影片外流，在社交媒體上引起熱議，甚至有人從影片中聽到背景中有人有大喊毒品的聲音，馬林否認吸毒，其藥檢結果也呈陰性。
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