向擁核武的巴基斯坦誤射飛彈 印度3名空軍慘遭革職

印度空軍23日解雇3名軍官，原因是他們3月時意外向擁有核武器的鄰國巴基斯坦發射一枚巡弋飛彈。

未武裝的布拉莫斯（BrahMos）地對地超音速巡弋飛彈3月初從印度北部一個秘密軍事基地意外發射，隨後飛彈落在巴基斯坦境內約125公里處，所幸沒有造成人員或財產損害。

印度空軍發布聲明說，對該事件調查後發現，其三名軍官違反導致事故的操作程序，並指他們對這起事件負有主要責任，已被中央政府革職並終止服役。

巴基斯坦軍方曾表示，一枚「高速飛行物體」3月9日從印度北部哈里亞納邦（Haryana）的西爾薩市（Sirsa）發射，最後墜毀在巴基斯坦東部的米安占努市（Mian Channu）近郊。

印度隨後坦承錯誤，而巴基斯坦則稱此舉為及民用飛機並提出外交抗議。印度稱此事件令人深感遺憾，並承諾進行最高級別調查。

雖然如此，印度和巴基斯坦都異常淡化此一事件，儘管這兩個擁有核武器的亞洲鄰國之間的關係依然緊張，自1947年從英國獨立以來，印度和巴基斯坦已打過三場戰役。