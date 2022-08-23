8700公尺高空現身 德國空軍亮相印太地區

在8700米高空，施尼特格（Gordon Schnitger）准將把寬約40釐米寬的金屬浮錨對准空中加油機軟管末端，為他碩長的歐洲戰機加油。機身下面，是蔚藍海水和幾個孤獨沙島。

軟管在風中搖擺，在每小時860公裡時速下，他成功地在駕駛艙旁伸出受油管，對接上浮錨開口，10分鐘時間裡從德國空軍A330加油機油箱中吸入近4噸燃油，然後，斷開連接，與其4四架戰機一起，重新進入航線，直飛澳大利亞北部的達爾文。德國空軍在印度-太平洋地區的首次歷史性部署中的第10次加油行動由此成功完成。

一周前的星期一（8月15日）下午，6架歐洲戰機從多瑙河畔諾伊堡（Neuburg）升空，飛往澳大利亞，參加預定在那裡舉行的多國軍事演習--"快速太平洋2022"（Rapid Pacific 2022）。

經20小時飛行，周二，首架戰機比計劃提前順利降落在阿布扎比之後的第二個中轉站--新加坡的帕亞利巴爾（Paya Lebar）空軍基地。

雖有故障，使命成功

不過，使命距離完美完成還差一點：偏偏是為此次使命特意精心噴上伙伴國澳大利亞、日本和韓國國旗圖案的那架歐洲戰機在阿布扎比首次中途著陸後發生液壓故障。因此，最終，不是所有6架，而是5架戰機飛抵新加坡。

周五，5架歐洲戰機在深橙色夕陽下降落在澳大利亞達爾文空軍基地，那架牽頭戰機在維修後才延遲飛抵。不過，空軍總司令格哈茨（Ingo Gerhartz）中將仍相當滿意。他指出，該型戰機系統非常復雜，有可能發生技術故障，對此，人們早有精神准備。他說，有5架安然抵達，已超過他的預期。他稱，該飛行中隊不僅完好應對了12800公裡的這一長距離的挑戰，而且也完好應對了不尋常天氣條件的挑戰。他指出，戰機不得不經由印度繞飛，以規避多個熱帶雷暴。他稱，亦為獲得這一新經驗，空軍此次在亞洲而不是在歐洲參演。

"展示了高度的隨時參戰能力"

不過，人們不僅要問：自家門口戰事方酣，此時，德國空軍去世界另一頭何干？空軍總監格哈茨說，經由參與 "快速太平洋"聯合演習，德國空軍展示了其 "高度的隨時參戰能力"。他指出，目前，德國在北約東部邊界扮演主導角色，經常飛越波羅的海三國、波蘭和羅馬尼亞；與此同時，也可在印太地區展示其 "戰略部署能力"。這位中將表示："對我們來說，沒有非此即彼，而是兼而有之。"

"快速太平洋 "為一龐大項目：約250名德軍官兵參與在達爾文舉行的為期數周的 "黢黑 "（Pitch Black）空中演習和 "卡卡杜 "（Kakadu）海上演習，參與國數量共有17個。澳大利亞、新西蘭、日本和韓國是北約在南太平洋地區的合作伙伴。

除6架歐洲戰機之外，德軍還派出4架A400M運輸機和3架A330加油機。51個集裝箱裝載約100噸歐洲戰機備件和其它材料從德國以海運及空運方式送至澳大利亞。幾周前，澳大利亞 "生物安全局 "兩名工作人員抵諾伊堡，檢查貨物中是否有不允許入境澳大利亞的動物和植物材料。負責項目後勤保障的一名26歲中校銜女軍官告知，為此，德方不得不對某些集裝箱內部作清理，比如清除裡面的蝸牛，"非常費時"。

強化德國在印太地區的存在

多國澳大利亞聯合軍演已有多年歷史，德國是首次參加。這裡面有技術原因：德國空軍最近獲得新的空中加油機，可裝載、輸出更多燃油，從而使長途飛行成為可能。但更多的是政治原因：德國政府2020年9月出台的旨在加強德國在東亞和大洋洲的存在的"印太准則"。德國護衛艦 "巴伐利亞 "號今年和去年的訪問為此拉開了帷幕。

保持這一存在的一大背景是，德國的繁榮取決於該地區的和平。90%的全球貿易經由海路實現，其中大部分通過印度洋-太平洋。損害海上運輸線，從而損害涉及歐洲的供應鏈，將給德國的供應帶來嚴重後果。中國對幾乎整個南中國海提出主權聲索，因而構成威脅。

就在最近，世界剛目睹和平局面何其脆弱，不僅在東歐，而且在印太地區：作為對美國政界要人佩洛西訪問台灣的回應，中國軍隊在台灣周邊海域接連數天發射導彈，以示軍力。因此， "快速太平洋 "的一個目標也肯定是：同該地區伙伴一起對中國構成制衡。當然，空軍總監格哈茨中將否認這一點。他說，德軍在亞洲亮相不是一 "反華"信號，而是 "支持我們在該地區的價值觀伙伴"。來自諾伊堡的歐洲戰機中隊的施尼特格准將也表示，台灣和中國的關系不是軍人們考慮的問題，"我們演練的是一個虛構場景。我們都只是演習參與者"。

不過，為避免與中國之間發生任何意外對抗，德國戰機遠遠繞開台灣海峽飛行，而且，都不掛載武器，只在國際航線上移動。

澳大利亞：歡迎德軍

周一，空軍演習"黢黑"啟動。此次演習將包括2500名官兵和100架飛機。各國軍隊將在聯合演習中相互交流、學習，比較無線電信息和飛行程序，並練習如何保護不使加油機受敵方攻擊，或如何提供空中安全保護，將人質解救至機艙內。格哈茨的澳大利亞同行阿爾索普（Tim Alsop）將軍表示，印太地區歡迎德國軍人。他說："德國空軍來這裡，我們興奮至極。"

澳大利亞之後，德軍還將與新加坡空軍攜手演練，並在之後分別訪問日本和韓國機場。那裡暫未安排聯合演習。與中國一起演習似乎也是遙不可及的事情。其實，中國曾參加過卡卡杜演習。主辦方未回答有關中國今年是否被邀請這一提問。

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