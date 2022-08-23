杜金娜遭暗殺 俄地下反抗組織所為？

俄羅斯秘密情報機構聯邦安全局（FSB）周一（8月22日）表示，造成達莉亞·杜金娜（Darja Dugina）死亡的汽車炸彈襲擊的幕後指使是烏克蘭，作案人為一名烏克蘭籍女性，已經逃到鄰國愛沙尼亞。FSB還公布了一段視頻作為證據。

愛沙尼亞外交部長萊恩薩魯（Urmas Reinsalu）當天駁斥了俄方的這一指控，並稱這是俄羅斯的"又一次挑釁"。烏克蘭官方也否認與此事有關聯。澤連斯基顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak ）在烏克蘭電視節目中說，"我們不是恐怖主義國家。"

29歲的杜金娜是俄羅斯著名右翼民族主義理論家亞歷山大·杜金（Alexander Dugin）的女兒。父女二人都是對烏克蘭侵略戰爭的堅定支持者。上周六夜間在莫斯科，被安置在杜金娜汽車中的一枚炸彈爆炸造成其死亡。俄總統普京譴責這一謀殺是"卑鄙的犯罪"。

"游擊隊"搞暗殺？

俄羅斯媒體分析認為，暗殺的對象可能原本是杜金本人。據說父女兩人原打算在參加一場公開活動後一同出門旅行，但杜金臨時改變了計劃。

也有說法認為襲擊者是俄羅斯反政府"游擊隊"。流亡烏克蘭的俄羅斯前杜馬議員波諾馬勒夫（Ilya Ponomarev）在自己的播客頻道中稱，實施暗殺的是一個名為"民族共和國軍"的地下組織。他引述一份據稱來自該組織的網絡宣言稱，普京是 "篡權者和戰爭罪犯"。

宣言還稱普京 "在斯拉夫民族之間發動了一場自相殘殺的戰爭，迫使俄羅斯士兵去面對注定的、毫無意義的死亡"，並呼籲俄羅斯軍隊士兵 "停止向來自格魯吉亞、敘利亞和其他國家的我們的兄弟開槍"，還敦促 "所有俄羅斯人加入我們的行列"。

波諾馬勒夫是2014年唯一一名在杜馬投票反對"收復"克裡米亞的議員，他後來被禁止入境俄羅斯。

杜金理論與普京意識形態

曾著有《地緣政治學基礎》等書的杜金，被認為對普京的政治理念產生巨大影響，在西方甚至被一些人稱為"普京的大腦"。 他主張維護傳統價值觀、重塑俄羅斯的權力，團結所有俄羅斯族裔。所謂 "新俄羅斯"的概念被官方用來為2014年吞並克裡米亞半島背書。延申閱讀：普京背後的意識形態雜燴

他和女兒杜金娜都曾公開否認烏克蘭作為民族國家的存在。

德國之聲前駐莫斯科首席記者雷舍托（Juri Rescheto）指出，杜金對克裡姆林宮的實際影響力可能被誇大了。"杜金就俄羅斯在世界的地位發展了一套極端右翼的觀點。他代表一種反西方的哲學，被視為普京重建俄羅斯帝國的理論基礎。他的女兒杜金娜不僅是他的學說的追隨者，也相當於他的秘書。"

今年3月，杜金娜被美國列入制裁名單，理由是她擔任主編的新聞網站United World International被指為虛假信息的來源。

（綜合報道）

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