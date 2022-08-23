戰爭恐波及巴爾幹 美轟炸機飛越受歡迎

美國轟炸機飛越國家領空，民眾居然很開心？由於近日俄烏戰爭影響，讓巴爾幹半島的局勢緊張，美國著名的B-52轟炸機22日便飛越北馬其頓、克羅埃西亞等國，民眾看到紛紛揮舞美國國旗表達歡迎。巴爾幹自古宗教、種族衝突複雜，素有「歐洲火藥庫」之稱，近來俄羅斯對該區親俄族群做的大外宣，引發西方關注。

北約防衛承諾可信

根據《美聯社》報導，美國B-52轟炸機22日陸續飛越克羅埃西亞、北馬其頓、阿爾巴尼亞與蒙特內哥羅上空，由於是低空飛過，所以許多民眾紛紛在飛過的地點圍觀，還有民眾手拿美國國旗揮舞表示歡迎。

《巴倫周刊》提到，美國空軍隨後也發布影片稱，這樣做的目的就是展現北約集體防衛的承諾，代表美國能夠承擔軍事責任。蒙特內哥羅與北馬其頓分別在2017年、2020年，在俄羅斯強烈反對聲浪中加入北約，克羅埃西亞與阿爾巴尼亞則是在2009年就已經加入。

巴爾幹局勢複雜

北馬其頓空軍總指揮阿茲曼諾夫斯基受訪時也強調，國家的領空是非常安全的，能夠在北馬其頓首都上空看到美國的轟炸機，更彰顯北約集體防衛不是空口承諾。近來俄烏戰爭不只在烏克蘭開打，資訊戰也早已在巴爾幹半島啟動，俄羅斯也針對當地親俄的塞爾維亞裔發動外宣，引發西方關注。

由於巴爾幹半島宗教、種族複雜，主要以信奉東正教、親俄的塞爾維亞裔，還有其他信基督教、伊斯蘭教的民族為主，在不同國家的少數多數分布也不同，近年來雖未有大規模族群衝突，但小紛爭持續不斷，塞爾維亞也持續用在巴爾幹半島的影響力，對其它國家施壓。

該區過去去素有「歐洲火藥庫」之稱，第一次世界大戰會爆發也是因為奧匈帝國王儲斐迪南在波士尼亞的首都塞拉耶佛遇刺而引發，如今俄烏戰爭爆發下，俄軍在烏東、烏南步步進逼，西方也不願讓戰線繼續擴大，重蹈過去世界大戰的覆轍，因此近日也加強該區的防衛任務。

【更多精采內容，詳見 】