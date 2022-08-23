總理任期到了沒 泰反對黨要法官決定

泰國現任總理巴育24日就要在位滿8周年，他還能繼續擔任總理嗎？泰國憲法法庭22日收到泰國反對黨議員的提案，反對黨認為巴育在2014年透過政變上台至今已8年，做滿總理任期，因此24日必須下台，但巴育支持者認為要從2017年，甚至是2019年開始算起，也引發泰國的政治動盪。

巴育任期屆滿應下台

根據《美聯社》報導，泰國的反對黨聯合171位眾議院議員連署，針對2014年透過軍事政變上台的總理巴育是否能再繼續擔任泰國總理一案，向最高法院申請釋憲。反對黨認為，若以政變時間來算，巴育24日就應該下台，並討論後續是要重新大選還是直接任命新總理。

《法蘭西24》提到，巴育的支持者認為，他的任期應該要從2017年開始算，有更極端的擁護者甚至認為要從2019年算起。由於根據泰國目前民調，巴育正處於最低迷的時期，且反對黨長期認為他獲得權力手段不正當，處理疫情與經濟局勢的作為並不恰當，導致疫情擴散、經濟衰退。

政局風起雲湧

不過目前巴育的執政聯盟仍掌握246席多數，且在2019年眾議院選舉後已多次通過不信任投票考驗，反對黨只有209席（剩下46席為空缺），不足以推翻巴育統治，且巴育背後也有泰國軍方勢力，反對黨很難透過軍方施壓執政黨下台。

泰國長期以來就有黃衫、紅衫軍之分，分別代表保皇（中產階級）與農民勢力，紅衫軍最有名的總理就是前總理塔克辛，他雖在2006年因政變下台，但紅衫軍之後仍多次贏得選舉，塔克辛的妹妹盈拉也曾擔任總理，但2014年盈拉的位置就是被時任國防部長的巴育推翻。

不過巴育的任期爭議也讓近來泰國的政治開始動盪起來，加上泰國政局長期以來牽涉軍方、民眾與泰皇的互動，現任泰皇瓦吉拉隆功的態度也很關鍵，尤其是過去著名的泰皇蒲美蓬在任內也默許過多次軍事政變。

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