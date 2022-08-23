「普亭大腦」女兒遭炸死 俄國控43歲烏克蘭女公民行兇
有俄羅斯總統普亭「大腦」之稱的政治哲學家杜金（Alexander Dugin）女兒達爾雅（Darya Dugin），20日晚上死於汽車炸彈攻擊。俄羅斯安全局（FSB）調查後指控烏克蘭公民沃夫克（Natalya Vovk）為主要犯嫌，並指她已逃到愛沙尼亞。
俄羅斯安全局22日表示已偵破案件，稱43歲的沃夫克7月23日帶著12歲女兒一起入境俄羅斯，並租住在與達爾雅同一棟大樓內，俄羅斯安全局還公布了一段沃夫克在住家大樓門口現蹤的監視器畫面。
根據俄羅斯調查人員說法，沃夫克在入境俄羅斯時使用Mini Cooper車輛，車牌來自「頓涅茨克人民共和國」，然後在莫斯科駕駛時轉為使用哈薩克的車牌，再到21日離開俄羅斯前往愛沙尼亞時，使用了烏克蘭的車牌。
29歲的達爾雅20日晚間與父親在莫斯科近郊參加一場活動，結果達爾雅駕駛的豐田Land Cruiser Prado被安裝爆炸裝置，而杜金可能才是犯嫌預定目標。
在汽車炸彈攻擊事件後，普亭22日也向達爾雅家屬表達哀悼之意，並指達爾雅是一個「才華洋溢的人，擁有開朗的個性和真正的俄羅斯之心」，稱達爾雅用行動展示成為俄羅斯愛國者的意義，她的死是令人髮指和殘忍的罪行。
影片連結：https://www.rt.com/russia/561318-dugina-suspect-vovk-video/
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