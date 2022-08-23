快訊

台南殺雙警凶嫌起底！林信吾一周前逃獄 自曝當過憲兵

直播／殺警凶嫌林信吾280公里大逃亡 8：30開破案記者會

元氣網8月全新改版、服務上線！填問卷就有機會抽中萬元精品包

「普亭大腦」女兒遭炸死 俄國控43歲烏克蘭女公民行兇

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯安全局（FSB）調查後指控烏克蘭公民沃夫克（Natalya Vovk）為主要犯嫌，並指她已逃到愛沙尼亞。截自RT新聞網站
俄羅斯安全局（FSB）調查後指控烏克蘭公民沃夫克（Natalya Vovk）為主要犯嫌，並指她已逃到愛沙尼亞。截自RT新聞網站

俄羅斯總統普亭「大腦」之稱的政治哲學家杜金（Alexander Dugin）女兒達爾雅（Darya Dugin），20日晚上死於汽車炸彈攻擊。俄羅斯安全局（FSB）調查後指控烏克蘭公民沃夫克（Natalya Vovk）為主要犯嫌，並指她已逃到愛沙尼亞。

俄羅斯安全局22日表示已偵破案件，稱43歲的沃夫克7月23日帶著12歲女兒一起入境俄羅斯，並租住在與達爾雅同一棟大樓內，俄羅斯安全局還公布了一段沃夫克在住家大樓門口現蹤的監視器畫面。

根據俄羅斯調查人員說法，沃夫克在入境俄羅斯時使用Mini Cooper車輛，車牌來自「頓涅茨克人民共和國」，然後在莫斯科駕駛時轉為使用哈薩克的車牌，再到21日離開俄羅斯前往愛沙尼亞時，使用了烏克蘭的車牌。

29歲的達爾雅20日晚間與父親在莫斯科近郊參加一場活動，結果達爾雅駕駛的豐田Land Cruiser Prado被安裝爆炸裝置，而杜金可能才是犯嫌預定目標。

在汽車炸彈攻擊事件後，普亭22日也向達爾雅家屬表達哀悼之意，並指達爾雅是一個「才華洋溢的人，擁有開朗的個性和真正的俄羅斯之心」，稱達爾雅用行動展示成為俄羅斯愛國者的意義，她的死是令人髮指和殘忍的罪行。

影片連結：https://www.rt.com/russia/561318-dugina-suspect-vovk-video/

俄羅斯 烏克蘭 炸彈

延伸閱讀

華爾街日報：習近平可能於9月中旬訪中亞 與普亭及其他領導人會面

G20會拜登前 習近平9月擬先見普亭

烏核電廠頻遭攻擊 普亭同意原能總署視察

美媒：習近平計劃9月出訪中亞 或將與普亭會晤

相關新聞

「普亭大腦」女兒遭炸死 俄國控43歲烏克蘭女公民行兇

有俄羅斯總統普亭「大腦」之稱的政治哲學家杜金（Alexander Dugin）女兒達爾雅（Darya Dugin），20...

近年規模最大 美韓重啟聯合軍演

美國與南韓廿二日起展開為期十一天、代號為「乙支自由護盾」的聯合軍演，這次演習恢復暫停許久的野外機動訓練及團級以上部隊聯合...

【專家之眼】中菲仁愛礁爭議再起

六月底，一艘屬於菲律賓漁業與水產局的研究船試圖載運補給和建材等物資到一艘被菲國軍方故意擱淺於南沙群島東部仁愛礁（Seco...

歐盟外長談台海緊張：危機爆發時可當調人 無訪台計畫

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）22日說，若台海爆發危機，歐盟可扮演「調解人」的角色。他並...

波灣國家與伊朗和解 阿聯駐伊大使將回歸

過去討厭伊朗的波灣國家，會改變立場嗎？阿拉伯聯合大公國（簡稱阿聯）21日宣布，該國駐伊朗大使將在睽違6年後，首度回歸伊朗駐地。由於什葉派學者尼姆爾曾於2016年遭沙烏地阿拉伯（遜尼派）政府處決，讓遜尼派的阿聯也與伊朗交惡至今，但由於阿拉伯國家對伊朗敵意隨著川普下台逐漸下降，關係也開始回溫。

俄國安會：北韓若再核試 美準備半島附近部署戰略力量

俄羅斯國安會秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）22日表示，若北韓再次進行核試驗，美國準備在朝鮮半島附...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。