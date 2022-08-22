波灣國家與伊朗和解 阿聯駐伊大使將回歸

過去討厭伊朗的波灣國家，會改變立場嗎？阿拉伯聯合大公國（簡稱阿聯）21日宣布，該國駐伊朗大使將在睽違6年後，首度回歸伊朗駐地。由於什葉派學者尼姆爾曾於2016年遭沙烏地阿拉伯（遜尼派）政府處決，讓遜尼派的阿聯也與伊朗交惡至今，但由於阿拉伯國家對伊朗敵意隨著川普下台逐漸下降，關係也開始回溫。

睽違六年回歸駐地

根據《半島電視台》與《路透社》報導，阿聯政府21日宣布，該國駐伊朗大使阿札比將回到伊朗上班，這是他自2016年以來首度踏上伊朗領土，阿聯希望藉此強化與伊朗的關係，以擴大兩國與中東地區的共同利益基礎。

兩國由於什葉派學者尼姆爾遭沙烏地處決關係轉惡，親近沙烏地的阿聯在沙烏地大使館遇襲後，藉此將大使召回國內。由於尼姆爾長期在沙烏地阿拉伯鼓吹自由選舉，惹怒沙烏地政府，因此他在2012年遭到沙烏地警方逮捕，在監獄遭受酷刑後，於2016年被處以死刑。

處決什葉派學者交惡

他的死引發中東各國的什葉派不滿，以什葉派為主的伊朗抗議規模最大，示威者在伊朗首都德黑蘭的沙烏地阿拉伯大使館抗議，並丟擲汽油彈。此後，在美國總統川普的引導下，阿聯與巴林、摩洛哥、蘇丹等國也與以色列恢復邦交，希望藉此強化對伊朗在中東擴張的圍堵。

不過隨著拜登上台，加上《伊核協議》談判似乎又露出曙光，讓阿拉伯國家反對伊朗的態度減緩不少，阿聯也在2019年恢復與伊朗的接觸，而且在去年為了增加與伊朗的貿易互動，波灣國家甚至願意協助核協議成員國與伊朗溝通，並呼籲西方國家不要對伊朗的飛彈計畫太過施壓。

科威特大使先回歸

其實波灣酋長國科威特稍早就已經讓該國大使回歸伊朗，同樣也是睽違6年以來的回歸。阿聯與伊朗在經貿上有超過百年的連結，且阿聯的大城杜拜也是伊朗對外談判與溝通的重要管道，可見波灣國家與伊朗的關係正逐步改善。

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