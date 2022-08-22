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日媒：新年度軍費破5.5兆日圓 將擴大攔截極音速彈能力

聯合報／ 編譯陳韋廷／即時報導
日本防衛省編列的2023年度國防預算將首度突破5.5兆日圓。路透
日本防衛省編列的2023年度國防預算將首度突破5.5兆日圓。路透

日本共同社22日引述政府消息人士報導，防衛省在2023年度申請的國防預算金額，將達5兆5947億日圓（約台幣1.24兆元），加上預算草案內寫入多項未明示具體金額的「事項要求」，上述金額勢必進一步增加。

報導指出，草案中的核心內容為，強化從對方射程之外實施攻擊的「防區外防衛能力」，以及擴充小型無人機等無人化裝備等等。

日本政府還把「對敵基地攻擊能力」更名為「反擊能力」，並考慮擁有這一能力，在預算草案中將部署遠程「防區外導彈」作為重點。

擴充無人化裝備方面，除警戒監視和資訊收集外，事項要求中還寫入購買攻擊型無人機與引進小型無人機等等。此外，草案中還列入在「神盾系統搭載艦」上部署攔截極音速武器裝備的經費。

神盾系統搭載艦是日本2020年放棄部署「陸基神盾」飛彈防禦系統後的替代方案。

日本 飛彈

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