日媒：新年度軍費破5.5兆日圓 將擴大攔截極音速彈能力

「下一任英國首相的三大課題：經濟、脫歐與抗中。」英國首相強生（Boris Johnson）確定辭職下台後，保守黨新任黨魁預計將於9月5日確定接班人選，對決的兩位候選人是前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）和現任外交大臣特拉斯（Liz Truss）。鑒於如今的英國面對疫後急遽通膨、政府支出問題，以及脫歐之後仍需持續談判的相關經貿協議，蘇納克和特拉斯所提出的政見和媒體關注焦點也主要圍繞稅務和脫歐兩大議題，不過近年屢屢掀起爭議的跨性別及中國議題也成為爭點。

2022-08-22 15:40