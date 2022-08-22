紐西蘭「手提箱藏2童屍」！生母人在南韓疑與案件有關

紐西蘭上周傳出一個家庭在倉儲設施拍賣會中買下一個手提箱後打開竟發現人類孩童遺骸的案件，如今南韓首爾警方透露「可能是其中孩童的母親目前位於南韓、且疑似和此案有關」。

路透報導，一名警官22日表示該母親為在南韓出生的紐西蘭人，她2018年飛抵南韓後就再也沒有出境記錄，至於她的下落以及是否與其他親戚住在一起等詳細資訊目前還不得而知。

據悉，紐西蘭警方表示發現的孩童的年齡介於5至10歲之間，且死亡已久並被藏在手提箱中「一段時間」。警方表示「紐西蘭警方已要求確認可能與犯罪案件有關的人是否在南韓」，並補充說「鑑於她過去的地址和年齡，她很可能是孩童的母親」，但紐西蘭警方不願證實他們是否曾與首爾警方接洽，22日也拒絕進一步回應。

作為調查的一部分，紐西蘭警方也證實他們正在與國際刑警組織合作，並一再表示「發現屍體的一家人與死亡事件無關」。