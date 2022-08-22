印度外長批北京 無視邊界協議

印度外交部長蘇傑生（S. Jaishankar）週日（8月21日）在巴西出席活動時說，中國「無視」與印度的雙邊邊界協議，這導致中印邊境拉達克東部的對峙情況繼續，也為印度與中國的關係蒙上了一層陰影。

蘇傑生21日在巴西聖保羅出席一個社區活動，他說印度與中國的協議可以追溯到20世紀90年代，這些協議禁止雙方「在邊境地區部署大規模軍隊」。但他21日指出：「他們無視了這一點。你知道在加勒萬河谷發生了什麼。這個問題沒有得到解決，這顯然是一個陰影。」

蘇傑生還補充說，現在是印度與中國關係一個非常困難的階段，而這也不是什麼秘密。他表示，持久的關係不可能是一條單行道，為了維持這種關係，雙方必須相互尊重。他說：「他們是我們的鄰居。每個人都希望與他們的鄰居和睦相處。在個人生活和國家方面也是如此。但每個人都希望在合理的條件下相處。我必須尊重你。你必須尊重我。」

蘇傑生補充道：「因此，從我們的角度來看，我們已經非常清楚，我們必須建立關係，必須有相互尊重。每個人都會有自己的利益，我們需要對其他人的關切保持敏感，以便建立關係。」

他說，印度有必要通過外交手段確保人民免受能源價格上漲的影響，並確保對印度經濟不造成負面影響。在2020年4月至5月因中國軍隊在中國與印度邊境的多個地區出現越界行為，導致雙方軍隊發生對峙，而這也使印度和中國的關係進一步惡化。同年6月雙方士兵於加勒萬河谷與中國軍隊發生暴力衝突後，局勢進一步惡化。

印度總理莫迪（Narendra Modi）和中國國家主席習近平下個月可能在烏茲別克斯坦舉行的上海合作組織峰會期間進行會晤。印度媒體「今日印度」報導表示，雖然在中印邊境拉達克地區的爭議尚未完全解決，但中印雙方都表示，停戰的情況已協助降低多個地方的緊張情勢。

此外，報導還稱消息人士向該媒體透露，中國與印度在外交與軍事上的交涉也有些許進展。即便如此，「今日印度」卻說，中國近期兩度阻止聯合國通過對位於巴基斯坦的恐怖組織進行制裁，又再度為中印關係蒙上一層陰影。

分析指出，恐怖主義相關的話題，很可能成為莫迪與習近平下個月若在烏茲別克斯坦會面時的主要話題之一。今年6月在金磚四國的成員國會議中，莫迪也呼籲成員國互相支持，協助彼此對抗恐怖主義者。

（印度時報、今日印度、印度斯坦時報）

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