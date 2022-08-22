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李顯龍：台海局勢緊張升級 新加坡人要做好心理準備

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
李顯龍21日晚在新加坡國慶群眾慶祝大會演講。（海峽時報／新加坡總理辦公室直播視頻截圖）
李顯龍21日晚在新加坡國慶群眾慶祝大會演講。（海峽時報／新加坡總理辦公室直播視頻截圖）

新加坡總理李顯龍表示，美中之間的緊張關係以及俄烏衝突影響了亞太地區的安全，他為此呼籲新加坡人「現實一點」，為地區出現問題做好準備。

新加坡《海峽時報》報導，李顯龍當地時間21日晚在新加坡國慶群眾慶祝大會發表演講，他表示，美中兩大國在許多問題上存在分歧，包括意識形態和政治體制、中國在世界上日益增長的影響力以及許多具體問題，包括貿易爭端、南海和涉港問題等。

除上述問題外，李顯龍還補充說，最近令人擔憂的是圍繞台灣地區的緊張局勢急劇升級。

李顯龍表示，日益惡化的美中關係使兩國在氣候變化、疫情和核不擴散問題等緊迫的全球性問題上合作遇阻。「他們的緊張關係讓這些合作幾乎不可能，這對世界來說是個壞消息」。

李顯龍還認為，俄烏衝突也影響到亞太地區的安全，原因是它使本已緊張的美中關係以及中國與美國在亞洲的夥伴—如澳洲和日本之間的關係複雜化。

「我們能夠預想到，亞太地區會出現更多的地緣政治爭端」。路透援引李顯龍的話稱，新加坡將盡最大努力避免捲入大國競爭。

《海峽時報》報導稱，李顯龍說：「我們地區長期享有和平，我們很難想像情況會有所不同。但是看看歐洲的情況是如何惡化的，多麼突然和迅速。「你能確定我們地區不會出現問題嗎？最好現實一點，我們必須做好心理準備」。

在談到新加坡如何應對這些外部危險時，李顯龍表示，新加坡必須堅定地堅持國際法的基本原則，並與其他國家合作，維護以規則為基礎的國際秩序。李顯龍說，這一願景可以通過在聯合國發言來實現，相反，從長遠角度講，躲藏和保持沉默將傷害新加坡。此外，他還稱，新加坡還有必要認真對待國民服役問題，保持武裝部隊的強大和可信，「如果我們不保衛自己，沒有人會替我們保衛自己」。

李顯龍 美中關係

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