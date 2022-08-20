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未達延期協議 聯合國終止神學士官員的旅行禁令豁免

德國之聲／ 德國之聲

由於未能達成延期協議，聯合國終止了對13名塔利班（或譯神學士）官員的旅行禁令豁免。這些豁免於周五（8月19日）午夜到期。

根據2011年聯合國安理會決議，135名塔利班官員受到制裁，包括資產凍結和旅行禁令。其中，13人獲得了旅行禁令的豁免。

俄羅斯和中國希望延長對這13人的旅行禁令豁免。但是，據聯合國外交官稱，美國和西方國家希望減少這一數字，以抗議塔利班打壓婦女權利以及未能組建一個包容性政府。

法新社援引外交人士的話說，愛爾蘭也反對延期。

由美國提出的最新提案將禁止7名塔利班官員的旅行，而其他6名官員的旅行豁免權將延期90天，沒有地域限制。

如果在星期一下午之前沒有安理會成員反對，該提案將自動生效，限期三個月。與此同時，目前對13人的豁免權在周五午夜到期。

塔利班政權損害阿富汗婦女權利

在美國從阿富汗倉促撤軍、塔利班重新掌權後的一年時間裡，阿富汗女孩和婦女的權利及自由受到了嚴重損害。

塔利班停止讓女孩接受教育，並將婦女從工作場所趕走。阿富汗婦女的行動也受到限制。

今年6月，聯合國安理會阿富汗制裁委員會因婦女權利問題將兩名塔利班教育部長從豁免名單中刪除。

塔利班政府極力維持統治，在國際上受到孤立。

隨著外國援助的減少，阿富汗經濟衰退，數百萬人陷入貧困和飢荒。

(美聯社、法新社)

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塔利班 神學士 阿富汗 聯合國

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