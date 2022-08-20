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美中緊張情勢恐成「人類最大挑戰」 季辛吉：若衝突將毫無保留

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美國前國務卿季辛吉。圖／德國之聲中文網
美國前國務卿季辛吉。圖／德國之聲中文網

美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）8月19日在接受CNN電視台專訪時指出，美中之間的緊張態勢可能會演變成「人類面臨的最大挑戰」。他認為，美中兩國都具有毀滅全世界的能力，「假如雙方卷入了衝突，就不會在科技運用方面有所保留。」

現年99歲、半個世紀前開啟美中關係緩和進程的季辛吉還說，假如兩國之間發生了軍事衝突，世界將面臨「遠遠比第一次世界大戰後更糟糕的結果」。「探討這些可能導致失控的問題，既是美國外交界的責任，也是中國外交界的責任。」

季辛吉還抨擊國會眾議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪問台灣之舉動「不明智」，認為這不過是杯水車薪，只會讓北京趁機威脅台灣。

美國大使譴責中國破壞穩定

同一天，美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）也接受了CNN專訪。他警告說，中國需要讓其他國家相信自己不是台海的「不穩定因素」。他譴責北京方面在裴洛西訪台問題上「過度反應」，認為中方籍此製造了美中關係的危機。「中國政府現在有責任去說服世界其他國家：自己將在今後採取和平的行為。」

這是伯恩斯今年3月抵達北京出任駐華大使以來首次接受電視專訪。他在訪談中還透露，8月2日晚間裴洛西抵達台灣時，他就收到了中國外交部副部長謝鋒的召見通知。「我們進行了一次非常激烈的會晤，可以說是唇槍舌劍的會晤……我為眾議長辯護，捍衛她訪問台灣的權利；我還為我們過去近60年擁有的台海和平穩定辯護。」

伯恩斯說，他在召見時還要求謝鋒保證中國政府今後會以「促進和平穩定的方式」行事。但是「北京方面精心策劃了反制措施，包括讓導彈飛越台灣上空」，還「發動全球性的宣傳，指責美國破壞了北京所認為的台海穩定」。

面對CNN記者，伯恩斯強調，美方維持台海現狀的政策一直是非常清楚的。「問題在於，一個國家的政府是否會以具有攻擊性、暴力性的方式做出反應、從而威脅和平？這值得全世界每個人擔憂。」

敦促中國加強中美對話

此外，伯恩斯在訪談中還提到了中國中斷了兩國之間的氣候對話，表示「美方強烈敦促中國回到與美國的氣候問題談判桌上。我們應該在高層定期對話，討論將引發分歧的的問題，因為這符合兩國的最佳利益，當然也符合世界的最佳利益。」

美國大使還提到了中國在俄烏戰爭中的立場。「美方一直清楚表明，如果中國政府系統性地支持俄羅斯在烏克蘭的殘暴戰爭，將會有後果。不過美方尚沒有看到這種支持。」伯恩斯說，他對中國政府將烏克蘭戰爭歸咎於美國和北約、而不是發動入侵的俄羅斯的說法「感到不安」。

(德新社、CNN)

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美國 台海 季辛吉 美中關係

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