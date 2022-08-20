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稱拜登是「無能的領導者」 大馬前首相：美國試圖挑起台海戰爭

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曾任兩屆馬來西亞首相、執政長達22年的馬哈迪（圖）長期以來以批評西方及其地緣政策聞名。 美聯社
曾任兩屆馬來西亞首相、執政長達22年的馬哈迪（圖）長期以來以批評西方及其地緣政策聞名。 美聯社

曾任兩屆馬來西亞首相、執政長達22年的馬哈迪（Mahathir Mohamad）長期以來以批評西方及其地緣政策聞名。馬哈迪警告稱，美國正通過眾議院長裴洛西及其他官員訪台來對抗中國。

現年97歲的馬哈迪對美聯社表示：「中國允許台灣維持現狀。沒有問題。他們沒有出兵攻台。如果他們想要出兵，早就出兵了。他們沒有。但美國正在挑釁他們開戰，這樣中國就會犯下試圖佔領台灣的錯誤。」

在裴洛西訪台後，中國在台灣周圍進行大規模軍演並發射彈道導彈。北京日前警告華盛頓切勿鼓勵台灣事實上的獨立永久化，並稱此舉將導致戰爭。美國尚未對馬哈迪的評論作出回應。

台灣國防部8月19日再次通報，截至1700時，偵獲中國軍機17架次、軍艦6艘次，持續於台灣周邊海空域活動，其中8架軍機「逾越海峽中線」。台灣國防部在新聞稿中表示，「國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處」。

馬哈迪：「拜登是無能的領導人」

談及馬來西亞內政，馬哈迪預計，遭到腐敗濫權指責的執政黨將在未來幾個月內舉行大選，並預測馬來西亞主要執政黨「馬來民族統一陣線」（簡稱「巫統」、UMNO）很可能「大勝」。

馬哈迪在接受美聯社採訪時也談及美國總統拜登，他形容拜登是一名「無能」的領導者。

「在某種程度上，他非常反伊斯蘭，他並不公允。」馬哈迪指拜登允許以色列「犯下各種罪行、種族滅絕」，對此毫無作為且支持以色列。馬哈迪過去因為攻擊猶太人而被指責反猶主義，他則指猶太人造成了巴勒斯坦領土上的人道主義危機。

馬哈迪還就俄烏戰爭抨擊歐盟。「北約和歐盟正在做的是更多的挑釁，要求烏克蘭戰鬥。」

「他們承諾接受烏克蘭（加入北約），但並沒有這樣做。」

（美聯社）

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