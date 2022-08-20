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還沒完！芬蘭總理再被曝跟「不是她老公」男子親密跳舞

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
芬蘭總理馬林，攝於19日。法新社
芬蘭總理馬林，攝於19日。法新社

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）在私人派對勁歌熱舞的影片日前外流，反對黨質疑她當時神情有異、可能吸毒，迫使馬林19日主動宣布接受藥檢以自清，但小報《Seiska》隨後曝光一隻新影片，可見到馬林跟不是丈夫的男人一起跳舞，質疑情況並不單純。

據俄羅斯官媒《RT》與澳媒news.com.au的報導，當時是7日凌晨4時左右，地點則是首都赫爾辛基的一家夜店，從影片可見到馬林跟一名男子抱在一起跳舞，雙方的肢體動作與神情都狀似相當親密。該男子隨後被媒體認出是搖滾歌手維約瑟維塔（Olavi Uusivirta）。

考慮到馬林已婚、維約瑟維塔離婚，部分芬媒對兩人此次會面的分寸有所質疑。據轉述，一位目擊者向《Seiska》稱見到馬林與三名男子親密地跳舞，「她還坐在2名不同男子的大腿上，把手放到身旁的一個男人，他則輕輕地握著她的手臂」。

這位目擊者表示，馬林當時表現得像是個20多歲的單身女郎，很難相信她已經結婚了。另一位目擊者則說，「我朋友跟我在想，她是否真的仍已婚，戒指似乎沒拿下來」。

維約瑟維塔維後主動在IG澄清他跟馬林的關係，「我們是朋友，我們之間沒發生什麼不當的事情，我不會公開評論此事，祝周末愉快」。《Visegrád 24》在推特發布影片後，有許多網友倒是強烈抨擊，這是俄羅斯用來對付馬林的宣傳伎倆或假訊息作戰。

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