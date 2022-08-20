白宮：若普亭會出席G20峰會 澤倫斯基也應該到場

印尼總統佐科威日前接受彭博新聞專訪時證實，中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭都計畫參加於11月召開的峇里島G20峰會。白宮19日表示，如果普亭出席，烏克蘭總統澤倫斯基也應該親自與會。

彭博資訊報導，白宮國家安全委員會發布聲明說，正如拜登總統公開表示，他認為普亭在烏克蘭發動戰爭後不該參加G20峰會，但如果普亭參加，美方認為澤倫斯基也應該參加。

佐科威18日表示，希望普亭和習近平都出席11月的G20峰會，因為這符合他在烏俄戰爭以及美中關係上不選邊站的期望。俄羅斯入侵烏克蘭後，美國及其盟友認為普亭應被視為「賤民」（pariah），但印尼和印度等國家拒絕此一想法。

佐科威在專訪中說，「習近平會來。普亭總統也告訴我他會來」。這是佐科威首次證實習近平跟普亭都計畫出席G20峰會。

白宮國家安全委員會強力要求澤倫斯基參與峰會，如果澤倫斯基確定與會，將是他自俄羅斯入侵烏克蘭以來，首次與普亭面對面。