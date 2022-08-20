北韓拒絕經援換退核 金與正：南韓總統在「做夢」

（德國之聲中文網）朝鮮勞動黨副部長金與正拒絕南韓政府提出的以經濟優惠條件換取北方棄核步驟的建議，稱之"極為荒誕"。

金與正周五（8月19日）對首爾推動改善雙邊關系的誠意表示質疑，並指責南韓與美國進行聯合軍演以及未能制止活動人士在其邊界上空散發反平壤傳單和其他物品。

今年5月，南韓總統尹錫悅表示，首爾正在准備同國際社會合作，提出一項大膽的計劃，以明顯加強朝鮮的經濟，改善朝鮮人民的生活質量。

本周三，尹錫悅在上任100天發表講話時再次強調，如果平壤停止核武器開發並開啟無核化進程，他很願意向平壤提供分階段經濟援助。

"認為以'經濟合作'能換取我們的榮譽、（我們的）核計劃，尹錫悅的計劃是做夢"，朝鮮官方的中央通訊社發表的金與正的一項聲明中說，南韓總統的這種想法是"簡單幼稚"的。

"就算他可能會帶著什麼大計劃來敲門"，金與正明確表示，"我們不會與他面對面坐下來談。"

金與正發表這番評論數天前，還因最近北韓爆發的新冠疫情而遷怒於首爾，並威脅要 "消滅 "對方。

平壤試圖將疫情的爆發歸咎於南方一項較為罕見的抗議行為，即脫北者讓氣球攜帶宣傳資料飛越邊境進入北方。北韓方面聲稱疫情是通過這些氣球傳播的。

此外，日前美國和南韓官員一再警告說北韓可能正在准備進行其第七次核試驗。

（法新社、美聯社、路透社）

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